Pescara, studentessa dell’Alberghiero ‘De Cecco’ al corso all’ALMA di Parma

Maria Pia Costanzo,neo-diplomata è stata selezionata per l’Abruzzo

PESCARA – La dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro rende noto che Maria Pia Costanzo, 19 anni, neo-diplomata dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, con indirizzo Sala e vendita, rappresenterà l’Abruzzo al corso organizzato all’ALMA di Parma, la prestigiosa scuola di alta specializzazione fondata da Gualtiero Marchesi, fucina di grandi talenti nella professione della ristorazione, a partire da domenica 29 luglio. La studentessa è stata selezionata nei mesi scorsi tra tutti gli Istituti alberghieri della nostra regione aggiudicandosi un posto tra altri 19 studenti di Sala, uno per ciascuna regione.

“L’intera attività didattica svolta nell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ mira a garantire la qualità della formazione per i nostri ragazzi consentendo loro di fare esperienze straordinarie, importanti, coinvolgenti, esperienze che lascino il segno per scrivere il loro futuro professionale – ha sottolineato la dirigente Di Pietro -. L’ampliamento dell’offerta formativa, l’inserimento di nuove discipline d’insegnamento, la pluralità di mezzi utilizzata per comunicare con i ragazzi sono tesi a fornire loro tutti gli strumenti operativi e conoscitivi utili per poter affrontare il mondo del lavoro una volta usciti dalle mura scolastiche, o anche per renderli in grado di proseguire in ogni modo i propri studi approfondendo tutto ciò che rientra meglio nelle proprie corde.

Il nostro impegno è quello di far emergere in ogni studente la sua professionalità e creare le occasioni per esprimersi al meglio. E i risultati sono evidenti: Maria Pia Costanzo, 19 anni, ha appena concluso con una bella votazione l’ultima sessione degli Esami di Stato e domenica 29 luglio partirà per un’esperienza importante e gratificante. La studentessa è infatti stata selezionata già nelle scorse settimane per partecipare a una settimana di corso full immersion all’ALMA di Parma, la scuola di Alta Formazione in Cucina e Sala in rappresentanza non solo dell’Alberghiero ‘De Cecco’ o di Pescara, ma dell’intero Abruzzo, individuata nell’indirizzo Sala tra altre centinaia di studenti della nostra regione.

Nel corso dell’esperienza, che si concluderà venerdì 3 agosto, Maria Pia avrà accanto a sé altri 19 studenti di indirizzo Sala, ciascuno proveniente da una regione italiana, e 21 studenti dell’indirizzo Cucina, e gli studenti parteciperanno alle lezioni dei migliori chef di fama internazionale, un’occasione unica per tutti i ragazzi selezionati”.

Fra l’altro Maria Pia aveva già deciso di proseguire i suoi studi post-diploma all’ALMA con inizio il prossimo settembre, sette mesi che, in parte, ovvero sino a dicembre, si concentreranno sulla teoria con lezioni in sede, mentre da gennaio si svolgeranno attraverso stage in tutta Italia.

“La presenza di Maria Pia all’Alma sarà poi anche un’occasione per la promozione dell’enogastronomia abruzzese – ha aggiunto la dirigente Di Pietro -. Ogni studente, infatti, dovrà portare con sé alcuni prodotti tipici e maggiormente rappresentativi della propria terra per la preparazione collegiale di una cena extraregionale e, con Maria Pia, abbiamo deciso che porterà il nostro Pecorino di Farindola, l’olio extravergine d’oliva Vestino di Loreto Aprutino, e il vino Montepulciano doc. E, anche in questo caso, si tratta di un’iniziativa di assoluto rilievo perché sostenere le piccole produzioni del territorio, permettendo ai produttori di continuare a sviluppare una propria cultura autonoma, significa elevare al livello più alto il valore della stessa enogastronomia nazionale”.