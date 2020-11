Alba Adriatica, positivo al Covid-19 trovato in giro: nei guai un 52enne

ALBA ADRIATICA – Aveva detto alla moglie di andare alla guardia medica perché non si sentiva tanto bene un 52enne di Martinsicuro, positivo al Covid-19, ma di fatto non si à mai presentato, venendo, invece, pizzicato tranquillamente a passeggio in piazza ad Alba Adriatica dai Carabinieri della Stazione di Martinsicuro.

L’uomo, che dovrà rispondere innanzi a Tribunale di Teramo per inosservanza del divieto di mobilità imposto dall’Autorità è stato deferito sia all’Autorità Giudiziaria che all’Autorità sanitaria, poiché, risultato positivo al coronavirus, sarebbe dovuto restare chiuso in casa, ma ha pensato bene di crearsi una scusa per uscire e godersi qualche ora d’aria, forse per assentarsi dalla moglie troppo pressante.

Il gesto però non è passato inosservato alla pattuglia dei Carabinieri di Martinsicuro che conoscevano bene l’uomo il quale, durante un controllo del territorio lo hanno visto passeggiare in piazza. Successivamente i militari hanno verificato la versione fornita ed hanno accertato presso la guardia medica di Martinsicuro che il soggetto non si era mai presentato dai sanitari.