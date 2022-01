Alanno, screening scolastico Covid-19 alla palestra comunale

ALANNO – “Domenica 9 Gennaio, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso la palestra comunale di Alanno scalo, é in corso lo screening Covid-19, a mezzo tampone antigenico rapido, per tutti i ragazzi della Scuola Materna, della Scuola Elementare e della scuola Media; invito pertanto tutti i genitori a far effettuare ai propri figli, che frequentano le nostre Scuole, il test Covid-19 al fine di garantire sicurezza e tranquillità all’intera comunità scolastica di Alanno. In aggiunta agli studenti delle scuole sopra citate sarà possibile poter eseguire il tampone antigenico rapido anche per gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario residenti nel nostro Comune” lo riferisce in una nota il sindaco di Alanno, Oscar Pezzi.

