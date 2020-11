Alanno, riflessioni sul Natale al tempo del Coronavirus

ALANNO – “Nel premettere che per questo Santo Natale vorrei la fine della pandemia con un ritorno alla normalità anche se con qualche accortezza in più, vorrei poi un vaccino e una cura efficace contro il COVID-19 e vorrei anche che tutti indossassero la mascherina.

Tra poco inizierà il periodo delle feste, ma come sarà questo Natale?

Vorrei tanto che fosse anche se per pochi istanti un Natale normale, per rendere felici i bambini che attendono tutto l’anno questo giorno. Un momento magico, Babbo Natale per i bambini è come un super eroe vestito di rosso che può esaudire tutti i loro desideri.

E’ bello sognare, ma come sarà quest’anno con il distanziamento sociale e mascherina?

Probabilmente non ci sarà il momento in cui ogni bambino potrà parlare a tu per tu con lui, a meno che Babbo Natale non indossi anche la visiera, una bella mascherina con disegnato un sorriso e che cambi i guanti ad ogni incontro, ma questo non lo vedo possibile rovinerebbe la magia dell’attimo.

Mi piacerebbe però raccontare che Babbo Natale arriverà comunque nelle case di tutti i bambini e non solo, a portare i regali, perchè come ogni supereroe che si rispetti, Babbo Natale è immune e può stare accanto a tutti i bambini e non solo.

Quest’anno cene e pranzi di Natale a distanza?

Dopo l’immagine di Babbo Natale con la mascherina mi immagino il pranzo di Natale davanti alla TV oppure ad un PC. Abbiamo tollerato la Pasqua senza amici/parenti, ma che Natale sarebbe senza i pranzi e le cene in famiglia? Perché il Natale è fatto di atmosfera, di gesti, di persone.

E’ l’unico momento dell’anno in cui riusciamo a stare tutti uniti senza guardare l’orologio per i vari impegni. Se la situazione non migliorerà ci toccherà usare skype, posizionare i pc al tavolo e preparare tutti lo stesso menù per sentirci più uniti.

Sarà un Natale sicuramente diverso, ma tutti insieme supereremo questo momento mettendoci il cuore in tutto quello che faremo, soprattutto aiutando chi è meno fortunato di noi.

La mia mente continua ad andare avanti e arriva a Capodanno. Ci troveremo tutti alle finestre e sui balconi a fare il conto alla rovescia?

Non ho la sfera di cristallo, ma il Dalai Lama un giorno disse: “Ciascuno di noi è l’artefice del suo destino, spetta a noi crearci le cause della felicità. È in gioco la nostra responsabilità e quella di nessun altro” Buona serata a tutti” è il messaggio del sindaco di Alanno, Oscar Pezzi, riportato su un post di Facebook nella pagina del Comune di Alanno.