Alanno, finanziamento dalla Regione per palestra e campo polivalente

ALANNO – “Mi giunge notizia dal Presidente Marsilio, che ringrazio, della concessione al nostro Comune di un finanziamento pari ad € 135.000,000 per l’intervento “Adeguamento funzionale palestra e campo polivalente ad Alanno”, andremo quindi ad eseguire opere di adeguamento alla palestra e opere di copertura del campo polivalente che sono annessi all’edificio scolastico di Alanno scalo. É questo un altro importante obiettivo raggiunto da questa Amministrazione che è sempre attenta alle opportunità che bandi nazionali e regionali offrono. Questo finanziamento si aggiunge ai tanti altri per opere pubbliche che l’Amministrazione comunale ha ottenuto in questi cinque anni che ho avuto l’onore di guidarla” lo riferisce in una nota il sindaco di Alanno.

