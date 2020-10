Alanno, collegamento veloce centro-scalo/Madonnella: al via i lavori

ALANNO – Il sindaco di Alanno, Oscar Pezzi ha informato in una nota dell’inizio ormai prossimo dei lavori sulla strada di collegamento veloce Alanno centro – Alanno scalo/Madonnella (strada Canosa) da anni chiusa al traffico a ridosso della località Ponte Fara. Ecco quanto riferito: “Ricordo ai miei concittadini che questo è un finanziamento Masterplan chiesto con insistenza dall’Amministrazione comunale di Alanno negli anni scorsi al Presidente D’Alfonso. Anche se il finanziamento è stato ottenuto dall’Amministrazione comunale l’appalto dei lavori è stato affidato alla Provincia di Pescara, allora Presidente Di Marco, in quanto la Provincia era strutturalmente organizzata per un appalto di 1.600.000 euro.

Questa opera, in parte inutilizzata da tantissimi anni, sarà quindi tra un anno circa nuovamente ad uso dei cittadini Alannesi e non solo grazie all’impegno del Comune di Alanno, della Regione Abruzzo -Presidenza Luciano D’Alfonso-, della Provincia di Pescara -Presidenza Di Marco- e in fase di appalto Presidenza Antonio Zaffiri. Il tutto si evidenzia dalle date e dalla documentazione esistente nel fascicolo del finanziamento Masterplan. Un altro tassello del nostro programma elettorale è giunto al termine. Ringrazio i miei predecessori, Tocco Enisio e De Melis Vincenzo per l’impegno profuso, già negli anni scorsi, per il raggiungimento del finanziamento”.

Foto tratta dalla pagina Facebook del Comune di Alanno