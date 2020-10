Alanno, nuovi cantieri aperti sul territorio: ecco dove

ALANNO – “Diversi cantieri operanti in questi giorni sul territorio: la strada del Consorzio Industriale che collega il centro urbano con la zona Madonnella, il complesso dell’Oratorio delle Grazie che è in fase di ultimazione, ultimazione del rifacimento di Via Garibaldi e lavori di ripristino di mure del Borgo Medievale, opere di sistemazione all’interno dei Cimiteri. A breve saranno aperti altri cantieri per altri importanti interventi sul territorio” lo si apprende in una nota del Comune di Alanno.

Foto tratta dalla pagina Facebook del Comune di Alanno