Ai domiciliari con bilancino e cocaina, 41enne arrestata a Pescara

PESCARA – Una donna di 41 anni, E.D.R., conosciuta per i suoi precedenti dalle forze di polizia, è stata tratta in arresto nel pomeriggio di ieri dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Pescara.

La predetta si trovava ristretta ai domiciliari, in quanto già arrestata per possesso di circa un etto e mezzo di droga (tra marijuana, cocaina ed eroina) dalle Volanti della Questura lo scorso 5 novembre.

Evidentemente E.D.R. di intenzione di smettere di spacciare non ne aveva proprio, tant’è che gli agenti della Squadra Mobile, entrati nella sua abitazione di via Lago di Capestrano, l’hanno sorpresa con circa 7 grammi di cocaina nascosti nel reggiseno, unitamente ad un bilancino elettronico di precisione. I poliziotti hanno rinvenuto altresì 2500 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente frutto della vendita di droga.

La donna è stata tratta in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, dr. Andrea Papalia, ristretta presso la Casa Circondariale di Chieti.