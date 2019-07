Ada Montellanico in concerto a Pescara: le foto

PESCARA – Lo scorso 9 luglio si è tenuto al Porto Turistico di Pescara il concerto di Ada Montellanico. L’evento è stato realizzato in collaborazione con Estatica e rientra nel cartellone Pescara Jazz&Songs di Pescara Jazz. Nelle immagini la cantante e jazzista accompagnata dai seguenti musicisti: Enrico Zanisi al piano, Jacopo Ferrazza al contrabasso e Alessandro Paternesi alla batteria.

Dal titolo “Tencology” la scaletta ha visto la presenza di molte brani del repertorio tenchiano, insieme a inediti, in chiave completamente nuova. Non sono mancati pezzi di Bersani e Fossati. Ricordiamo che la Montellanico è stata per quattro anni presidente di MIDJ, l’associazione Musicisti italiani di Jazz, e ora è rappresentante della stessa all’interno della Federazione nazionale IJI – Il Jazz Italiano, nonché presidente dell’associazione Il Jazz va a scuola.

Foto a cura di Giada Di Blasio