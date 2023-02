“Act- Accesso consapevole sosTenibile all’energia”, presentazione progetto

Il Vice Sindaco Lidia Albani partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto nato dalla collaborazione tra Banco dell’Energia e Croce Rossa Italiana

GIULIANOVA – E’ stato presentato questa mattina, in Sala Buozzi, il progetto “Act- Accesso consapevole sosTenibile all’energia” messo in campo dal Banco dell’ Energia e dalla Croce Rossa Italiana per sostenere i nuclei in difficoltà economica, non solo nel pagamento della bolletta elettrica, ma anche nell’acquisizione di una nuova consapevolezza ambientale capace di favorire il risparmio energetico.

Alla conferenza stampa erano presenti il Presidente della Cri di Giulianova Adriano Voogt, che ha illustrato obiettivi e modalità del progetto, il Vice Sindaco di Giulianova Lidia Albani, il Sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti e numerosi volontari di Croce Rossa.

“La pandemia ha causato o forse portato in superficie un’allarmante e diffusa situazione di disagio socio-economico – ha sottolineato il Vice Sindaco Lidia Albani – Per le amministrazioni pubbliche, il ruolo delle associazioni, e della Croce Rossa in particolare, è decisivo. Anche oggi le ringraziamo per la loro presenza costante ed efficace, confermando il desiderio di potenziare ulteriormente la sinergia ed il rapporto positivo e fattivo instaurato in questi anni”.

Il link per accedere al bando e a tutti i suoi allegati è http://www.criclgiulianova.org/bando-per-la-partecipazione-al-progetto-act/

Per informazioni si può inviare una mail a emporiodigaj@criclgiulianova.org