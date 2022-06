AcquaLuceFuoco, i colori della tradizione 2022 a Giulianova

GIULIANOVA – Acqualucefuoco è un progetto artistico che va avanti da dodici edizioni con due di esse in notturna e, a seguire, concerto all’alba. Nasce dall’idea di “colorare” gli sportelli delle utenze di gas, luce ed acqua del centro storico di Giulianova creando, di fatto, una galleria a cielo aperto fruibile da locali e turisti. Negli anni, tra i collaboratori, abbiamo annoverato artisti di fama locale (francesco Ciccolone e laura Giansante su tutti, e purtroppo non più tra noi) così come semplici appassionati che hanno contribuito, con la loro arte, a rendere meno “grigi” gli indispensabili sportelli. Il concerto all’alba, dalla scorsa edizione, ha raddoppiato sé stesso con uno spettacolo presso il balcone del belvedere al paese ed un altro presso la spiaggia antistante il molo sud. Concerti che hanno richiamato, in orario non certo comodo, centinaia di persone tra il pubblico con effetto immaginabile e magnifico. Quest’anno avremo ospiti il 10 luglio presso il Belvedere “Martina Jozwiak group” ed il 31 luglio presso la spiaggia antistante il molo sud i “Kind of blue”.

