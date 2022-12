Achille Occhetto in visita al Museo archeologico de La Civitella

L’ultimo segretario del Pci ha trascorso con la moglie Aureliana una giornata a Chieti passeggiando tra le bellezze della città

CHIETI – Giornata teatina per Achille Occhetto, che stamane, con la moglie Aureliana Alberici ha fatto tappa a Chieti. Nelle foto l’incontro con il sindaco Diego Ferrara in Comune, poi la visita al Museo archeologico de La Civitella, dove è stato accolto dal direttore Marcello Iannicca e dai collaboratori che gli hanno fatto fare una visita guidata all’interno, possibile a tutti in questi giorni, perché le sale sono aperte con orario continuato fino alle 19.30 (anche 1 e 6 gennaio, ad eccezione del solo 3 gennaio).

Un viaggio nel viaggio, per Occhetto che ha riferito al primo cittadino di conoscere bene l’Abruzzo. “Lo avevo incontrato qualche mese fa per caso a Pescara e l’ho invitato, sono lieto che abbia deciso di conoscere meglio Chieti e toccare con mano la bellezza della città facendoci questa visita – così il sindaco Ferrara – Ha mantenuto la promessa che ci aveva fatto, grazie anche alla collaborazione di due comuni amici e concittadini, Gianfranco Conti ed Edoardo Schiazza che gli hanno fatto da speciali guide sul territorio”.