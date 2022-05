Accademy Lab, stage Totti Soccer School in Abruzzo: ecco quando

CAPPELLE SUL TAVO – La collaborazione tra la Asd Amatori Pescara Calcio e la Totti Soccer School ha come obiettivo lo sviluppo sul territorio pescarese del calcio giovanile attraverso progetti legati allo sviluppo tecnico dei giovani calciatori.

Con questa ottica le due società hanno creato una sinergia di grande livello, i cui frutti si stanno vedendo durante l’ultimo anno calcistico sia nel Campionato Regionale Under 15 di Calcio a 5 con un grande girone di ritorno, una sola sconfitta e un pareggio dei ragazzi al loro primo anno in questa categoria e un ragazzo convocato nella Rappresentativa Abruzzese Under 15 di Calcio a 5, e il Gruppo Pulcini che si stanno cimentando nei campionati di Calcio a 5 Regionale e Calcio a 7 Provinciale con ottimi risultati dal punto di vista tecnico.

Dall’inizio dell’anno è stato utilizzato la nuova metodologia di allenamento, il Coerver Coaching, utilizzata da moltissime società professionistiche sia italiane che straniere ed è stato integrato il Calcio a 5 come disciplina propedeutica, un esempio è la Juventus che da alcuni anni ha integrato nel suo staff giovanile l’ex mister della nazionale italiana di calcio a 5. Un progetto in cui la Asd Amatori Pescara Calcio crede fortemente e sta portando avanti con tutte le sue forze.

Proprio per questo motivo nasce l’Accademy Lab una tre giorni full immersion di tecnica calcistica dedicata sia ai propri tesserati sia a tutti i bambini e ragazzi nati tra il 2013 e il 2007 che potranno allenarsi con Mr. Claudio D’Ulisse, Direttore Tecnico della Totti Soccer School e Formatore Ufficiale della Coerver Coaching Italia.

Obiettivo della società è quello di creare un polo calcistico a 360° di altissimo nella Provincia di Pescara che porti i bambini e ragazzi a praticare sia il calcio sia il calcio a 5, quest’ultimo sempre più importante anche grazie alla nuova riforma a livello nazionale che darà molte più opportunità ai giovani italiani in questo bellissimo sport.

L’Accademy Lab si svolgerà nei giorni 16-17-18 giugno presso il Centro Sportivo Taim Aut di Cappelle sul Tavo scelto appositamente per la sua struttura e i suoi campi che daranno modo ai partecipanti di allenarsi nel migliore dei modi.

L’Accademy Lab è solo uno dei progetti che la Asd Amatori Pescara Calcio sta creando sul territorio e dal prossimo anno ha intenzione di intensificare per creare uno sviluppo sempre più importante di tutte le attività.

Infine, dal prossimo anno aprirà un secondo ed ulteriore polo oltre quello di Pescara, proprio a Cappelle sul Tavo dove inizierà uno sviluppo più capillare delle attività di scuola calcio a 5, settore che manca in una provincia che ha una grande tradizione in questo sport e un palmares molto importante.