ACA, chiusure idriche in Abruzzo dal 16 al 23 agosto 2021

PESCARA – Visto il perdurare della crisi idrica e l’innalzamento delle temperature, con conseguente carenza delle sorgenti e incremento dei consumi idrici, l’ACA comunica che giovedì 19 agosto dalle 22 alle ore 6 del giorno successivo Aca effettuerà chiusura programmata dell’erogazione idrica nelle seguenti zone:

– Quadrilatero tracciato ferroviario – Fiume Pescara – Via Tiburtina – Via Ombrone e zone limitrofe;

– Tratto di via Tirino e vie limitrofe da incrocio di via Lago di Civita a incrocio via Lago Isoletta

Di seguito la tabella con i dettagli delle chiusura fino al 23 agosto 2021.