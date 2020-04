Abruzzo, Legge 106/2020 anti-crisi: l’intervento di Testa

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia: “Un progetto concreto, tempestivo e coraggioso. Particolare attenzione a famiglie e mondo impresa”

PESCARA – “Tredici articoli, condensati in un progetto di legge, con l’obiettivo di dare risposte immediate e non procrastinabili alle esigenze degli abruzzesi colpiti dalla drammatica contingenza della pandemia. Un documento concreto, tempestivo e coraggioso che rappresenta il primo atto importante che questo Consiglio regionale ha compiuto per l’Abruzzo afflitto da una emergenza sanitaria, economica e sociale senza precedenti”.

Cosi’, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, durante la conferenza stampa di ieri di presentazione della legge 106/ 2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione”.

“Più di 70 milioni di euro – dichiara – come iniziali risposte al nostro territorio, dal mondo impresa alle famiglie, ai titolari di P.iva , ai Comuni che sono in prima linea nell’intercettare condizioni di marginalità, e a tutte quelle categorie di persone che maggiormente accuseranno il colpo di una inevitabile crisi economico-finanziaria. Particolare attenzione alle famiglie che, con la sospensione dei pagamenti, riusciranno in questi mesi a fare un po’ di economia,unitamente all’altra misura di sostegno che prevede un contributo per l’acquisto di beni di prima necessità fino ad un massimo di mille euro. Così come si è cercato di garantire liquidità alle aziende attraverso diverse azioni tra cui quella di agevolare l’accesso al credito a fondo perduto. Una misura che sicuramente non risolverà ogni male, ma che almeno in prima battuta intende arginare i danni di un crollo dell’economia di portata eccezionale. La seconda partita – argomenta Testa – si giocherà con i bandi, quando cioè, settore per settore, si darà attuazione a quanto previsto dalla legge. Un testo che ha richiesto un attento lavoro e per il quale oggi ringrazio tutti, nessuno escluso , per il prezioso apporto fornito in termini di massima collaborazione e con l’unico comune obiettivo di offrire un supporto rapido agli abruzzesi. E’ in atto un cambiamento epocale – conclude – che modificherà di certo il nostro approccio alla vita e alle nostre abitudini, ma da qui occorre ripartire e l’Abruzzo deve sapere che le Istituzioni ci sono a svolgere il proprio dovere”.