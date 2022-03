“Abruzzo contro il bullismo”, incontri a Pescara: ecco quando

In programma dal 15 al 29 marzo la rassegna organizzata dall’assessorato al sociale della Regione. I primi due incontri saranno il 15 marzo all’ IC PE4 e all’ IC PE10

PESCARA – La rassegna “Abruzzo contro il bullismo”, organizzata dall’assessorato al sociale della Regione – da martedì 15 marzo a martedì 29 marzo si sposta a Pescara, dopo il grande successo dei 14 incontri già organizzati negli istituti comprensivi della Provincia di Teramo, seguiti in presenza e streaming da più di 3000 studenti.

La rassegna – fortemente voluta dall’assessore regionale Pietro Quaresimale – nasce per opporsi al pericoloso fenomeno sociale delle varie forme di bullismo, che è in forte aumento in Abruzzo come in Italia, per educare e sensibilizzare gli studenti alla integrazione sociale, e rispondere alle tante domande legate al fenomeno del bullismo sul web, e coinvolgerà 8 istituti scolastici di Pescara.

I primi due incontri saranno il 15 marzo all’ IC PE4 della dirigente Daniela Morgione e all’ IC PE10 della dirigente Stefania Petracca. Relatore dei primi incontri sarà l’ingegnere informatico Giammaria De Paolis, esperto di cyberbullismo.

L’intento dell’Assessorato regionale al sociale, come del Ministero per le politiche sociali in Italia, e del MIUR è quello di promuovere iniziative che possano informare, prevenire e contrastare tali fenomeni, sensibilizzando le nuove generazioni sul tema, con una formazione specifica che possa partire direttamente dalle scuole.

Perché ormai il bullismo e il cyberbullismo hanno assunto una rilevanza sociale tale da richiedere strategie coordinate di intervento, affrontando questa “emergenza” con specifici progetti di sostegno alle iniziative delle singole scuole secondo il documento del Ministero per l’istruzione “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”.