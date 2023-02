“Abruzzo contro il bullismo”: il calendario appuntamenti fino al 4 marzo

TERAMO – Sta riscuotendo grande partecipazione la seconda edizione del progetto educativo regionale “Abruzzo contro il bullismo”, partito il 7 febbraio scorso. Proseguono, con successo, le giornate di riflessione e di incontro in giro per la provincia di Teramo e il resto della Regione: oltre 40 gli istituti interessati da “Abruzzo contro il bullismo”, anche quest’anno in prima linea nella lotta contro ogni forma di violenza, fisica e verbale. Interessante la risposta che si sta avendo, incontro dopo incontro, dalle delegazioni di studenti che vogliono conoscere per difendersi al megliono e vogliono, in alcuni casi, denunciare di essere vittime di bullismo e/o cyberbullismo. “Abruzzo contro il bullismo” è promosso dall’associazione A.P.S. “Società Civile”, in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzioni e alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo e con il 31° “Premio Nazionale Paolo Borsellino”.

Gli eventi per la prevenzione del Bullismo e del cyberbullismo e per il contrasto alla violenza tra i giovani, che la cronaca evidenzia essere in costante e preoccupante aumento, proseguiranno nei prossimi giorni:

MARTEDI 28 febbraio nell’aula magna del Liceo “Einstein” di Teramo con gli interventi dell’assessore regionale Pietro Quaresimale, della dirigente scolastica Emanuela Magno, del Procuratore per i minori David Mancini, dell’informatico Giammaria De Paulis e letture tratte dal brano “Odio gli indifferenti”, a cura di Francesca Martinelli.

VENERDI 3 marzo nella palestra dell’istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” di Villa Vomano (TE) con gli interventi dell’assessore regionale Pietro Quaresimale, della dirigente scolastica Letizia Fatigati, della dirigente della divisione anticrimine della Questura di Teramo Mariapia Marinelli, dell’informatico Giammaria De Paulis e letture tratte dal brano “Odio gli indifferenti”, a cura di Francesca Martinelli.

SABATO 4 marzo nella palestra dell’istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” di Villa Vomano (TE) ci sarà lo spettacolo contro ogni forma di bullismo “Fuori posto: nessuno deve dirti chi sei” a cura della compagnia “Bon Ton” di Anna Di Paolantonio”, previsti i saluti dell’Assessore regionale Pietro Quaresimale e della dirigente scolastica Letizia Fatigati.