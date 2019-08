AAA – Artisti Cercasi, esibizioni artistiche il 28 agosto a Montesilvano

MONTESILVANO – Fare dediche musicali e poetiche, ascoltare sonorità e voci nuove, ma anche – perché no? – cimentarsi in esibizioni artistiche: tutto questo sarà possibile mercoledì 28 agosto dalle 22,00 alle 23,30 al Largo Venezuela Montesilvano, grazie all’iniziativa dal titolo AAA – Artisti Cercasi, promossa dal Movimento per la Vita Montesilvano e patrocinata dal Comune di Montesilvano. Un’occasione per stare insieme e trascorrere intensi e gioiosi momenti di vita, magari con qualcuno cui si vuole regalare qualcosa di prezioso come una poesia o un brano musicale tutto da condividere.

“Abbiamo concesso il patrocinio alla Manifestazione del Movimento della Vita – spiega l’assessore Deborah Comardi – perché crediamo fino in fondo in questi momenti di conoscenza e approfondimento tra le persone. Un’occasione inoltre per mostrare i propri talenti e per poterli condividere con gli altri. Un evento bello e ricco di emozioni per i tanti partecipanti, crediamo che kermesse come queste contribuiranno a chiudere in bellezza il nostro cartellone estivo delle manifestazioni”.

“Nell’occasione – spiega Massimiliano Spiriticchio, Presidente del Movimento per la Vita Montesilvano – vorremmo dare la possibilità alle persone presenti di cimentarsi in varie forme artistiche grazie alla collaborazione con alcuni amici della nostra associazione. Tra questi ci sarà il gruppo musicale pop rock dei “Royal Flight”, che è disponibile a dare la possibilità di dediche musicali e proporre alcuni suoi brani musicali. Inoltre daremo la possibilità a quanti vorranno di esprimersi anche attraverso componimenti poetici, che sarà possibile declamare personalmente o attraverso le voci di noi volontari. Sarà, il nostro, un modo per festeggiare la bellezza dei vari momenti della vita, che la nostra associazione da sempre esalta come un grande dono di cui gioire enormemente. Se dunque volete mandare in modo originale un messaggio a qualcuno che per voi è importante, questa è l’occasione giusta per farlo in modo artistico, intenso e divertente. Ringrazio sentitamente, a nome di tutto il movimento per la Vita, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, l’assessore alla Manifestazioni Deborah Comardi e tutta l’amministrazione comunale che hanno creduto in quest’iniziativa riconoscendoci il Patrocinio del Comune. Venite tutti a divertirvi con noi!”.