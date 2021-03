“A star is born”, il brano del rapper avezzanese Amaral [VIDEO]

AVEZZANO – “A star is born” è il titolo del nuovo singolo del rapper avezzanese Amaral Ercole, 20enne diplomato al liceo classico ed attualmente iscritto alla facoltà di scienze chimiche alla Sapienza. Il titolo del brano è un chiaro riferimento al periodico sportivo statunitense “Sports Illustrated” che, il 10 dicembre 1984, scrissero in copertina “A star is born” per omaggiare la prima volta di Michael Jordan con i Chicago Bulls.

La canzone, che appartiene al genere trap, presenta numerosi riferimenti al mondo dello sport e del cinema: tra i personaggi citati possiamo trovare la leggenda del basket Michael Jordan, i calciatori Alvaro Recoba e Maicon, il famoso allenatore Pep Guardiola, l’antagonista di Scarface Alejandro Sosa, il violinista Niccolò Paganini ed i celebri personaggi Arsenio Lupin e Zenigata. Il brano, disponibile sul canale YouTube dell’artista, è stato registrato, mixato e masterizzato presso il Fonorecord Studio di Emiliano Bucci.

Testo A star is born – Amaral

A star is born come Michael Jordan

vita dammi un tiro che la metto da 3 punti

ritorno del retrò, high come le Jordan

sono real perchè dalla vita prendo spunti

Ti do il bacio dell’assassino come Stanley Kubrick (come Kubrick)

io ho una faccia tu ne hai 6 come Rubik (come Rubik)

quando passo per strada lo vedo che mi scruti

a Sosa mi raccomando manda i miei saluti (say hello)

Uh damn, tutta la curva fa la ola

se avanzo in tiki taka come il Barça di Guardiola

Uh damn, a questa gente faccio scuola

perchè vado in goal con il sinistro di Recoba

No cap, non posso fermarmi (no stop)

se parli di altri ti prego non parlarmi (non parlarmi)

Uh damn, in strada c’è la moviola

perciò fake G non fare una parola (no,no,no)

Luce nelle tenebre, lu-men

Zenigata non lo prendi, Lu-pen

voglio soldi e fama, god-damn

fuoco nelle casse, big-bang

space jam, salto e schiaccio come Micheael

icon, sono leggenda come Maicon

giro sempre con i bro’ mai con

i serpenti me li mangio, sono un eagle (no snake)

Nominate la corona ma nemmeno la vedete

la vittoria qua la prende solo chi c’ha fame e sete

se volete fermarmi non ce la farete

e se non l’hai capito Paganini non ripete

Mi girate attorno ma il talento non è virale

frinite come cicale al bordo del viale

chi mi insulta alla fine vorrebbe essermi uguale

perchè alla prima mossa siete già caduti nel banale (bang bang)

CREDITI

Prod by Beast Inside Beats x Call Me G