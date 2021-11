ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il 5 novembre, alle ore 17.30, si terrà nell’Hotel Liberty di Roseto degli Abruzzi la presentazione del volume di liriche di Lucia Di Pietro “A piedi nudi… tra le stelle” (Hatria Edizioni). Dopo i saluti istituzionali, interverranno Sandro Galantini, Luciano Lamolinara e l’Autrice. Modera Giancarlo Prosperi. Nel corso della presentazione verranno letti alcuni brani della raccolta.

Lucia Di Pietro, già docente nelle scuole secondarie e premiata in numerosi concorsi letterari, con questo suo volume d’esordio rivela la propria morfologia spirituale e intellettuale proiettando altresì sulle pagine, come scrive Sandro Galantini nella Prefazione, il «diagramma dei sentimenti, dei quali si denudano gli interstizi», ribadendo in ogni verso, «nella stretta dei nodi emozionali, quanta vita costa ogni ricordo e come il quotidiano datoci in sorte sia in fondo, con le sue ipoteche, una parte d’universo che ci corre incontro».

La presentazione è a ingresso libero: sono però necessari Green pass e mascherina.