A Leonardo Del Vecchio, alla memoria, il “San Michele d’Oro”

CITTA’ SANT’ANGELO – Nella cornice del teatro comunale di Città Sant’Angelo è stato conferito oggi il Premio Nazionale San Michele d’Oro, alla memoria, al fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio per gli investimenti sul territorio di Città Sant’Angelo che hanno aperto nuove opportunità, attraendo capitale umano ed eccellenze.

Genio dell’imprenditoria e pioniere nel settore dell’eyewear, per oltre sessant’anni Leonardo Del Vecchio è stato protagonista di una straordinaria avventura imprenditoriale, guidata dall’ambizione di integrare verticalmente l’intera catena del valore, dal design fino alla distribuzione. Con questa visione, nel 2018 decide di investire nel territorio abruzzese con l’acquisizione di Barberini, eccellenza mondiale nelle lenti in vetro.

In cinque anni, dall’ingresso di Barberini all’interno del Gruppo a oggi, il sito produttivo di Città Sant’Angelo è cresciuto in maniera esponenziale con un aumento di oltre il 50% dei volumi annui di produzione di lenti e di dipendenti, e l’introduzione di un sistema di welfare innovativo e attento alle persone in linea con la tradizione del Gruppo EssilorLuxottica. Oggi il sito di Barberini conta oltre 600 collaboratori e costituisce una delle realtà di maggiore impatto sul territorio.

Il premio è stato consegnato a Giovanni Paolo Perticone, direttore dello stabilimento di Città Sant’Angelo, alla presenza dell’Ing. Gianni Vetrini, già Presidente e Amministratore Delegato di Barberini, e con la partecipazione di Giorgio Striano, Chief Operating Officer di EssilorLuxottica.