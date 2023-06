90 Wonderland Summer Party questa sera a Roseto

Durante la kermesse in piazza Ponno, organizzata dalla Pin Up Disco con il patrocinio del Comune sarà lanciato il nuovo portale turistico

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si svolgerà giovedì 01 giugno dalle ore 21:00 in piazza Ponno una serata ricca di emozioni e divertimento ribattezzata “90 Wonderland Summer Party”. La kermesse, organizzata dalla Pin Up Disco con il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi, vedrà come attrazione principale la straordinaria performance dei “90 Wonder” che porteranno la loro musica coinvolgente e la loro energia contagiosa per un concerto che proporrà un repertorio di successi che attraverseranno i generi musicali più amati degli anni 90.

“L’evento sarà l’occasione per il lancio ufficiale della nuova versione di Visitroseto.it, il portale turistico ufficiale della nostra meravigliosa città” spiegano il primo cittadino Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio. “Siamo inoltre orgogliosi di annunciare che la serata vedrà la partecipazione speciale del collettivo Art.Lab. che, con la sua creatività, offrirà un’esperienza unica attraverso una performance dal vivo. Siamo certi che la presenza sul palco di tanti giovani artisti rosetani garantirà un’atmosfera magica e coinvolgente che renderà questa serata ancora più memorabile”.

All’evento saranno presenti anche gli amministratori rosetani, questo a sottolineare proprio l’importanza del nuovo portale turistico che rappresenta un’opportunità unica per promuovere le bellezze e le attrazioni della nostra città, invitando visitatori da tutto il mondo a scoprire le meraviglie di Roseto degli Abruzzi. “Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme il lancio di VisitRoseto.it e passare una serata in allegria all’insegna della bella musica e dell’intrattenimento” concludono il Sindaco e l’Assessore.