9° Stills of Peace, due concerti al Museo Colonna di Pescara

PESCARA – Fondazione Aria torna ad annunciare una settimana di grande musica nel Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna di Pescara. Grazie ad una collaborazione con la ditta Angelo Fabbrini, il pianoforte gran coda posizionato nell’atrio del museo regalerà due serate uniche, per conoscere o riscoprire ‘fra le note’ le sale allestite per la nona edizione di Stills of Peace: Italia e Armenia.

Uno speciale evento per la presentazione del catalogo della nona edizione di “Stills of Peace: Italia e Armenia” si svolgerà mercoledì 24 agosto alle ore 19.00. A presentare la pubblicazione saranno il Presidente della Fondazione Dante Marianacci e la Direttrice della Rassegna Giovanna Dello Iacono, in un breve evento dedicato al racconto di questo nuovissimo prodotto editoriale.

Sarà poi la volta di un recital per voce e pianoforte, con protagonisti la soprano Chiara Tarquini e il pianista Raffaele Di Berto, in un programma che – partendo dal repertorio lirico internazionale – approderà ad una selezione delle più note romanze di Francesco Paolo Tosti, uno dei protagonisti del Cenacolo francavillese, votato all’incontro fra le arti (proprio come in questa occasione si propongono Fondazione Aria e la rassegna Stills).

Chiara Tarquini è una soprano abruzzese, perfezionatasi sotto l’egida dei soprani Susanna Rigacci, Donata D’Annunzio Lombardi, il tenore Fabio Armilato e il baritono Ildebrando D’Arcangelo. Ha al suo attivo numersi recital ed esibizioni presso le principali istituzioni musicali italiane ed europee. Il Maestro Raffaele Di Berto ha studiato con Maria Tipo a Firenze, Sergio Fiorentino a Napoli, Guido Agosti a Roma. Ha dato concerti per importanti istituzioni tra le quali: Ente arena di Verona, Amici della musica di Bolzano, Accademia Filarmonica di Bologna, il Coretto di Bari, società Mariani di Ravenna, Rossini Opera Festival di Pesaro, B. Barattelli L’Aquila, Opera National de Lyon, National Concert Hall di Dublino, Theatre des Amandiers di Parigi, ecc. È ora docente al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara.

Sabato 27 agosto ore 19.00 continueremo a colmare di musica le sale del Museo Colonna a Pescara, con l’esibizione del giovane pianista Gabriele Duranti, in un programma musicale che unirà Beethoven, Debussy, Ligeti e Prokofiev. Gabriele Duranti, nato nel 2000, vive in provincia di Cremona, dove ha iniziato gli studi musicali a partire dal 2006. Nel 2020 ha conseguito la Laurea in Pianoforte con la votazione di 110/110 con Lode e Menzione d’Onore presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano, dove attualmente studia con Marco Rapattoni. Si esibisce regolarmente in recital solistici e in formazioni di musica da camera, con un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea.

Seguiranno in conclusione gli eventi del 3 e 4 settembre per la conclusione di Stills of Peace, di cui vi daremo presto notizia.

ATRI – 10.00 – 12.00 / 16.30 – 19.30 / 21.00 – 23.00 / Chiuso lunedì mattina

PESCARA – 10.00 – 12.00 / 17.00 – 22.00 / Chiuso lunedì