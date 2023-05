8° Stra Montesilvano: strade chiuse, come partecipare

MONTESILVANO – Domenica 21 maggio si svolgerà, con partenza dal Teatro del Mare, l’ottava edizione della Stra Montesilvano, corsa podistica valida per il CorrilAbruzzo e come prima prova del campionato regionale su strada Asc, rivolto a tutti i tesserati 2023 EPS e Fidal. L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, dell’assessore allo Sport Alessandro Pompei, del comandante della polizia locale Nicolino Casale, del presidente dell’Associazione organizzatrice, Nuova Atletica Montesilvano Michele Muratore e della responsabile della comuncazione dell’Associazione La Casa di Cristina, Roberta Pagliuca.

La manifestazione è aperta agli adulti, ai bambini da 0 a 11 anni e ai ragazzi dai 12 ai 15 anni di età. Il percorso di 10 km si snoda sul lungomare fino ai grandi alberghi, in un circuito che i partecipanti dovranno ripetere due volte. La quota di partecipazione è di 7 euro per la gara competitiva, 4 euro non competitiva 3 euro per bambini e ragazzi. Lo scopo della manifestazione non è solo sportivo, infatti, verrà effettuata una raccolta fondi per l’associazione La Casa di Cristina, che opera sul territorio di Montesilvano. Le strade chiuse dalle ore 8,30 alle 12,30 e comunque fino al termine della manifestazione, sono il lungomare Aldo Moro, dall’altezza di via Trieste, via Ignazio Silone, via Inghilterra, via Ungheria, via Lussemburgo, via D’Andrea e via Maresca. Per info: Michele Muratore 3293524475 e Graziano Wade 3383825545

“Questa gara podistica è entrata nel cuore della nostra città – ha spiegato il primo cittadino – . La nostra amministrazione comunale quando c’è il binomio sport solidarietà è sempre molto felice di appoggiare iniziative del genere. Rivolgo un plauso agli organizzatori e ci auguriamo, come negli anni passati, la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini”.

“Lo scopo nobile di questo evento sportivo è quello della solidarietà che ogni anno viene rivolta ad associazioni dei territorio – ha detto l’assessore Pompei – . Siamo orgogliosi in questa edizione della raccolta fondi effettuata a favore della Casa di Cristina che tanto opera per le persone disabili del territorio e per le loro famiglie. Un ringraziamento alla polizia locale, guidata dal comandante Nicolino Casale, disponibile e puntuale in queste occasioni. Siamo certi nella grande partecipazione di atleti e appassionati anche in questa edizione”.