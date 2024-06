78esimo anniversario della Repubblica Italiana: le celebrazioni a Pescara

PESCARA – La ricorrenza del 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana nella città di Pescara sarà articolata in due momenti celebrativi:

in Piazza Garibaldi, alle ore 09.00, alla presenza del Prefetto, Flavio Ferdani, delle Autorità civili, religiose e militari, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e della cittadinanza, avrà inizio la cerimonia dell’alzabandiera e l’inno nazionale, cui seguirà la benedizione della corona d’alloro da parte dell’ Arcivescovo Metropolita di Pescara-Penne S.E. Rev.ma Mons. Tommaso Valentinetti e la successiva resa degli onori ai Caduti Militari e Civili di tutte le Guerre con la deposizione della corona innanzi al Monumento dei Caduti, al termine la lettura della Preghiera per i Caduti.

in Piazza Italia, dinanzi alla sede del Palazzo del Governo, a partire dalle ore 10,30, si svolgerà la seconda parte della cerimonia, nel corso della quale sarà data lettura dei messaggi istituzionali e al termine il Prefetto della Provincia di Pescara, Flavio Ferdani, consegnerà le Onorificenze “Al merito della Repubblica Italiana”, conferite con decreto del Presidente della Repubblica, ad alcuni cittadini benemeriti della nostra provincia , per essersi distinti con impegno e qualità professionali nel proprio ambito lavorativo o per aver operato con particolari fini sociali e umanitari. In caso di condizioni meteo avverse, l’anzidetta cerimonia si terrà nella sala provinciale “ Domenico Tinozzi” sita la primo piano del Palazzo del Governo.

Di seguito l’elenco degli insigniti:

CAVALIERE: CHIEGO Cosimo Damiano, Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri;

CAVALIERE: DI CARLO Michele, Primo Luogotenente della Marina Militare in congedo;

CAVALIERE: DI DOMENICO Roberto, Imprenditore nel settore alimentare;

CAVALIERE: DI GIAMBATTISTA Valeria, Funzionario Ministero dell’Interno;

CAVALIERE: DI GIANSANTE Francesco, Maresciallo Ordinario R.O. dell’Arma dei Carabinieri in congedo;

CAVALIERE: FAZIO Antonio Donato, Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri;

CAVALIERE: GIUSTI Anna Maria, Dirigente Scolastico in quiescenza;

CAVALIERE: LIGUORI Luigi, Dirigente Superiore della Polizia di Stato in quiescenza;

CAVALIERE: MASTRANGELO Paola, Giornalista Pubblicista;

CAVALIERE: MONTEBELLO Domenico, Dipendente Telecom Spa/Tim Spa;

CAVALIERE: PRENCIPE Antonio, Capitano di Vascello della Marina Militare;

CAVALIERE: PUGLISI Daniela, Docente – Ufficio Scolastico Territoriale;

CAVALIERE: SANTANGELO Antonio, Docente del Conservatorio di musica a riposo;

CAVALIERE. ZACCONE Davide, Commissario Capo della Polizia di Stato in quiescenza.