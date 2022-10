7° Trofeo Città di Tortoreto-Memorial Paolo Iustini il 16 ottobre

TORTORETO – Si avvicina a grandi passi lo svolgimento della settima edizione del Trofeo Città di Tortoreto-Memorial Paolo Iustini, una classica del podismo autunnale abruzzese il cui successo è andato sempre più crescendo negli anni passati grazie anche a una massiccia partecipazione di atleti, all’efficiente organizzazione dell’Adriatico Team Polisportiva Asd e anche per lo scenario suggestivo del borgo di Tortoreto Alto.

Dopo i due anni di assenza a causa della pandemia, il messaggio degli organizzatori è chiaro: partecipare a questa manifestazione significa ritrovarsi insieme per una bella domenica di sport outdoor tra runner e camminatori.

La competitiva di 9,9 chilometri (valevole per i circuiti Corrimaster Fidal e Piceni&Pretuzi) interessa il paese e la frazione di Settecolli mentre la passeggiata non competitiva di 5 chilometri si immerge nel bosco alle pendici del paese dove la natura ancora selvaggia conserva i tipici tratti della foresta. La passeggiata prosegue verso il versante ovest del paese con vista sui monti Gemelli, sul Gran Sasso e sul mare. La passeggiata torna al centro storico nello stesso tratto di strada percorso dai podisti competitivi per ritornare all’arrivo in via XX Settembre.

“Siamo felici ed entusiasti di accogliervi nel fantastico borgo di Tortoreto Alto. Oltre all’atmosfera di festa, vi aspetta un percorso collinare con saliscendi e scenari che allieteranno gli occhi ed allieveranno la fatica. Al mio fianco c’è tutto un team di lavoro formato da tutti i componenti del nostro direttivo che non stancherò mai di ringraziare perché sono fondamentali nello svolgimento di questa manifestazione” spiega il presidente Guglielmo De Laurentiis.

Le iscrizioni alla gara competitiva dovranno essere effettuate online sul sito www.corrimaster.it (poi cliccare sulla voce Area Gare) entro le ore 23:00 di venerdì 14 ottobre. Sarà comunque possibile iscriversi in loco anche domenica 16 ottobre, giorno della gara, entro le 8:30.

Per la camminata non competitiva di 5 chilometri, si potranno effettuare in loco la mattina di domenica 16 ottobre dalle 8:00 alle 9:00.

Il costo della gara competitiva è di 10 euro, la camminata non competitiva 5 euro.