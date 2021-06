5° Triathlon Olimpico di Alba Adriatica: il programma

ALBA ADRIATICA – Un nuovo record di partecipazione per Adriatic Series, domenica 20 giugno ad Alba Adriatica saranno più di 500 gli atleti al via del triathlon olimpico giunto alla sua quinta edizione. Il team organizzatore della Flipper Triathlon sta lavorando a pieno ritmo per accogliere i partecipanti e dar loro la possibilità di godersi un evento da sempre apprezzatissimo da tutti i partecipanti del circuito Adriatic Series.

Assenti i due vincitori dell’edizione 2020, Sharon Spimi e Michelangelo Parmigiani, al via tra le donne i favori del pronostico sono per Lilli Gelmini, già trionfatrice nella tappa di Porto Recanati. La portacolori 707 se la dovrà vedere in particolare con due giovanissime, Chiara Cavalli, classe 2000 del CUS Parma, autrice di un inizio di stagione davvero importante; e Nicoletta Santonocito, talentuosa portacolori del Magma Team del 1999.

Diverse altre ragazze potranno dire la loro per le primissime posizioni, le più accreditate sulla carta sono Giorgia Bandini (Cesena Triathlon), quarta nell’edizione 2020, e Gloria Cisotto (Triathlon Cremona Stradivari), leader del circuito Adriatic Series dopo le prime quattro prove (Duathlon San Benedetto, Triathlon Porto Recanati, Triathlon Pesaro, Duathlon Pesaro), che ha tra l’altro terminato tutte. Tra gli uomini, grande attesa per Michele Sarzilla, l’azzurro più in forma del momento e l’uomo da battere.

Ci saranno anche i due suoi compagni di squadra della DDS 7MP Team, Federico Zamò, secondo l’anno scorso ad Alba Adriatica, e Stefano Micotti, e ci sarà anche Manuel Biagiotti (Friesian Team), l’attuale leader della classifica maschile di Adriatic Series, terzo nel 2020 e già in palla nelle uscite 2021 di Porto Recanati e Pesaro. Vorranno sicuramente lottare per le posizioni che contano anche Davide Bajo (Valdigne Triathlon), Davide Rossetti (Lykos Triathlon Team), Edoardo Petroni (Team Ladispoli Triathlon) ed Enrico Schiavino (Magma Team).

Tra le tante storie da raccontare, ci sarà anche quella di Marco Taurino e Alessio Fresco, triatleti della Salento Triathlon Enjoy, atleti con diabete di tipo 1. Entrambi sono membri dell’ANIAD, Associazione Nazionale Italiana Atleti con Diabete, Marco, inoltre è Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “In giro col diabete” che ha come compito quello di divulgare una corretta informazione sul diabete di tipo 1, ed attivo nel movimento di We Love Insulina si propone di promuove una diagnosi tempestiva del diabete di tipo 1 soprattutto nei bambini.

Con la loro presenza vogliono sottolineare che l’esercizio fisico è parte integrante della terapia per le persone con diabete tipo 1 ed è importante per la prevenzione del diabete tipo 2, oltre che strumento di prevenzione per numerose malattie croniche.

I percorsi saranno praticamente identici a quelli dell’edizione di settembre 2020: 1.500 metri di nuoto, 40 chilometri (su uno spettacolare e impegnativo giro unico nell’entroterra) di bici NO DRAFT e infine 10K di corsa sulla bellissima pista ciclabile lungomare.

Sabato alle 19.30 verrà effettuato, in diretta sulle pagine social di Adriatic Series, il briefing che spiegherà per tutti i partecipanti in dettaglio i tracciati gara. L’intero evento rispetterà i protocolli FITri anti-covid prima, durante e dopo la gara, per garantire la massima sicurezza agli atleti, agli accompagnatori e spettatori, oltre che a tutto lo staff organizzatore.

Flipper Triathlon ringrazia per l’imprescindibile supporto la Regione Abruzzo Assessorato allo Sport, il Comune di Alba Adriatica e i Comuni di Corropoli, Controguerra, Torano Nuovo, Nereto e Costasicura Associazione di Salvataggio. Fondamentali per la riuscita dell’evento anche i partner, a partire da arena Water Instinct, S-Cream Energy Time, Sprintade, ZEISS Group e Mercedes Benz Sirio.

E ancora Anseja, AdvancedPRO, Idea Projects, Discover by Click; ci sarà inoltre, grazie al servizio offerto da GetPICA, la possibilità per tutti gli atleti di avere le proprie foto durante lo svolgimento della gara.

Sulla pagina ufficiale è possibile consultare la starting list interattiva, i percorsi, il live della gara, i risultati finali e tutte le altre info utili, compresa la possibilità di scaricare l’autocertificazione da presentare il giorno della gara.

PROGRAMMA

Alba Adriatica, Viale Marconi

SABATO 19 GIUGNO 2021

18:00 – 20:00 – registrazione e consegna pacchi gara

DOMENICA 20 GIUGNO 2021

06:00 – 08:00 registrazione e consegna pacchi gara dalle ore

06.30 – 08.15 bike check-in

08:30 >>> START <<<

11:30 – 13:00 bike check out

12:30 – premiazioni