5° raduno interregionale dei Bersaglieri a Lanciano, la nota di Sigismondi

LANCIANO – “Siamo riconoscenti al Corpo dei Bersaglieri per il suo alto valore e per la sua lunga e onorata storia. Siamo perciò lieti che sia stato l’Abruzzo a ospitare il 5° raduno interregionale in occasione del 60° anniversario della costituzione della sezione Bersaglieri di Lanciano. Si ringrazia questo specialistico comparto dell’arma di fanteria dell’Esercito italiano per il costante lavoro dei reparti impegnati sul territorio nazionale e di quelli preposti alle missioni militari all’estero, per l’enorme prestigio che danno alla nostra Nazione”. È quanto dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, presente questa mattina a Lanciano per le celebrazioni in programma.

