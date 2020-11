47° Premio Sulmona “Per Gaetano Pallozzi” online

Si svolgerà dal 7 novembre al 5 dicembre 2020. Cerimonia di apertura in modalità online sabato 7 novembre ore 17

SULMONA – Anche quest’anno il 47° Premio Sulmona 2020, intitolato alla memoria di Gaetano Pallozzi, rispetterà il tradizionale appuntamento con il suo numeroso pubblico, sebbene in date più tarde rispetto al solito e in modalità parzialmente virtuale. Grande successo di partecipanti, qualitativo e quantitativo, con circa 240 artisti provenienti dall’Italia e da Paesi stranieri come Germania, Serbia, Polonia, Romania, Russia, Bielorussia, Iran, Siria, Argentina, Messico, Venezuela, Sri Lanka. Un record assoluto per il Premio Sulmona, a conferma della tendenza positiva che ha contraddistinto gli ultimi anni.

L’attuale situazione determinata dalla diffusione del Covid19 ha però obbligato l’organizzazione a rinunciare alla presenza del pubblico per la cerimonia di inaugurazione, che sarà sostituita da un video dai medesimi contenuti. Verrà egualmente assicurata la pubblicazione del prestigioso catalogo (quest’anno un ponderoso volume di 350 pagine) e il lavoro della Giuria. L’appuntamento è per sabato 7 novembre alle ore 17. L’appuntamento si potrà seguire su Onda TV sul canale 18 del digitale terrestre (Abruzzo), in streaming su ondatv.tv e sulla pagina facebook Onda Tv, da APK TV in streaming su http://apktv.it – Canale 1 e sulla pagina facebook Premio Sulmona Official.

Questo il programma della cerimonia virtuale, realizzata in ottemperanza delle vigenti norme anti Covid 19:

Saluti di: Annamaria Casini, Sindaco di Sulmona; Manuela Cozzi, Assessore alla Cultura Comune di Sulmona; Mons. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva; Domenico Taglieri, Presidente Fondazione Carispaq; Gabriella Di Girolamo, Senatrice della Repubblica; Stefania Pezzopane, Deputata della Repubblica; Antonietta La Porta, Consigliere regionale; Marianna Scoccia, Consigliere regionale; Andrea Ramunno, Consigliere provinciale.

Interventi di: Duccio Trombadori e Maurizio Vitiello, Critici d’Arte – Premio Sulmona.

Intermezzi di: Sara Iannetti, attrice; Manola Amoroso, danzatrice e coreografa; Tetra Saxophone Quartet.

In considerazione del DPCM del 2 novembre ed in attesa di un’evoluzione positiva della situazione, la mostra sarà per ora visitabile in modalità digitale nei modi della cerimonia di inaugurazione sopra citati.