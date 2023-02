46° Assemblea dell’AVIS Comunale di San Salvo: il bilancio

SAN SALVO – Si è svolta domenica mattina presso la Sala Leone Balduzzi della Casa della Cultura di San Salvo, la 46° Assemblea dell’AVIS Comunale di San Salvo nel corso della quale il Presidente Amleto D’Aloisio, a nome del Direttivo, ha relazionato sui risultati associativi del 2022. La soddisfazione per i risultati ottenuti era palpabile nelle sue parole di esposizione dei dati associativi ancora una volta contraddistinti dal segno più.

Prendendo spunto dal messaggio del Presidente Regionale, il Prof. Fosca rivolto agli iscritti, il Presidente D’Aloisio ha ringraziato le donatrici e i donatori protagonisti principali degli ottimi risultati raggiunti.

“Il 2022 è stato l’anno del raggiungimento e del superamento dell’obiettivo che ci eravamo prefissato: le 1000 donazioni”, ha affermato con gioia D’Aloisio.

“Con pazienza e determinazione siamo arrivati a 1.014 unità con un ulteriore aumento dei soci iscritti arrivati a 549 soci effettivi”, ha evidenziato il Presidente della Comunale di San Salvo che ha colto l’occasione per ringraziare la struttura medica e paramedica del Centro Trasfusione dell’Ospedale San Pio di Vasto e la struttura operativa dell’AVIS Provinciale di Chieti “per il loro essenziale operato. Questi ottimi risultati sono il frutto del tanto lavoro svolto con nel corso del 2022”.

“Un anno intenso nel corso del quale il Direttivo tutto è stato impegnato nell’organizzazione dei tanti eventi caratterizzanti l’AVIS tesi anche alla promozione e alla divulgazione del messaggio dell’importanza del dono del sangue”, ha aggiunto D’Aloisio nel ricordare la celebrazione del 45° anno di fondazione, la realizzazione del Murales donato alla Città con un ringraziamento particolare ad un donatore della Comunale di San Salvo, l’installazione delle “panchine rosse” nella Giornata Nazionale contro le violenze sulle donne, la raccolta sangue presso la DENSO di San Salvo e le tante piccole attività di presenza nella vita cittadina.

“Nel 2023 continueremo a diffondere e a spiegare, soprattutto nelle scuole dalle quali ci attendiamo attenzione e coinvolgimento, il Valore della donazione come gesto di solidarietà vitale e indispensabile per l’intera Comunità, per il sistema sanitario Regionale e per Noi stessi”, ha concluso D’Aloisio che ha preso l’impegno con gli iscritti e con i soci di portare avanti il progetto di incrementare la donazione di plasma necessario allo sviluppo di cure, terapie e medicinali.