38° Sport per la vita, Gran Galà di pattinaggio artistico a Roseto

Sabato 17 febbraio al palazzetto dello Sport a Roseto degli Abruzzi dalle ore 20.30 l’evento che vedrà Annalisa Minetti come ospite d’onore

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ci sarà anche la nota cantante Annalisa Minetti ad accogliere i Campioni del Mondo di Pattinaggio artistico, sabato 17 febbraio prossimo, alla 38° edizione del Gran Galà di Pattinaggio Artistico “Sport per la vita” che si terrà nel palazzetto dello Sport a Roseto degli Abruzzi, a partire dalle ore 20.30.

Il messaggio video dell’artista e atleta, con il quale invita tutti a partecipare alla manifestazione, è stato presentato in anteprima nel corso della conferenza stampa che si è svolta stamattina nella Sala Consiliare, in cui sono stati illustrati i dettagli della serata alla presenza del Sindaco Mario Nugnes, dell’Assessore allo Sport Annalisa D’Elpidio, del Consigliere Provinciale Enio Pavone, della Presidente del Comitato Sport per la Vita Maria Luisa D’Elpidio, del Delegato del Coni Teramo Italo Canaletti, del Presidente della Fisr Abruzzo Giovanni D’Eugenio, del rappresentante della Lega Italiana Fibrosi Cistica Celestino Ricco, della rappresentante della Fondazione Veronesi Daniela Magno e della pluricampionessa mondiale Debora Sbei. Presente anche lo storico Mario Giunco che, quest’anno, riceverà il Premio speciale 2024 “Riconosciamo il coraggio”, per il suo impegno e la forte testimonianza a sostegno della cultura.

Anche quest’anno l’intero incasso della serata sarà interamente devoluto alla LIFC Abruzzo-Lega Fibrosi Cistica del Centro Regionale Fibrosi Cistica dell’Ospedale di Atri, una struttura di eccellenza che si prende cura con professionalità e amore dei tanti pazienti che soffrono di fibrosi cistica, e alla Fondazione Veronesi, da anni impegnata a promuovere il progresso scientifico attraverso l’erogazione di borse di ricerca per medici e ricercatori e il sostegno a progetti di altissimo profilo.

“Oggi Licia Giunco starà sicuramente sorridendo dal cielo per una manifestazione che continua nel segno del grande sport e della solidarietà – afferma il Sindaco Mario Nugnes – Non basta la storia per far andare avanti le grandi iniziative ma servono perseveranza, capacità di sapersi innovare e sorprendere ogni giorno. Sport per la Vita è un evento fatto di sport di altissimo livello e caratterizzato da uno spiccato aspetto sociale grazie al lavoro quotidiano del Centro di Fibrosi Cistica e della Fondazione Veronesi. Tutte le istituzioni, il prossimo 17 febbraio, saranno unite per partecipare al Gran Gala di pattinaggio artistico e voglio ringraziare gli organizzatori che, ancora una volta, hanno dimostrato una lungimiranza che rende grande il territorio di Roseto”.

“Dietro Sport per la Vita c’è tanto lavoro e c’è tanta passione messi in campo dalla Presidente D’Elpidio e da tutto il gruppo che si dimostra sempre pronto e collaborativo – aggiunge l’Assessore D’Elpidio – Si tratta di uno spettacolo unico che vedrà esibirsi sia i grandi campioni di pattinaggio che i più giovani che saranno assieme protagonisti della serata. Oltre lo sport, poi, c’è tanta solidarietà, con l’incasso che sarà devoluto a due importanti associazioni che ogni giorno lavorano per portare un sorriso e una speranza nella vita di tante persone. Sono certa che in tanti riempiranno il palazzetto il prossimo 17 febbraio per divertirsi ed emozionarsi”.

“Ricordo con piacere ed emozione l’ideatrice della manifestazione Licia Giunco – dichiara il Consigliere Provinciale Pavone, portando i saluti del Presidente Camillo D’Angelo – E voglio ringraziare l’attuale Presidente Luisa D’Elpidio e tutti quelli che lavorano attorno a lei per far sì che Sport per la Vita sia un ennesimo successo. Questo iniziative vanno sempre supportate e sostenute perché rappresentano un momento di vera solidarietà e non di facciata. Sport per la Vita è diventato un simbolo della nostra città, della nostra provincia e dell’intera regione Abruzzo anche grazie alla serietà dimostrata nel corso degli anni”.

“Siamo felicissimi di ospitare Annalisa Minetti – dice Maria Luisa D’Elpidio, presidente del Comitato Sport per la Vita – e di premiarla con la “Rosa D’Argento” – Riconoscimento Sport e Cultura per la Vita. E’ un’artista e un’atleta che rappresenta un bellissimo esempio per i giovani. Ha saputo realizzare i suoi sogni, dimostrando che con la giusta motivazione e il duro lavoro è possibile superare qualsiasi barriera e raggiungere prestigiosi traguardi. E ha anche saputo sostenere tante iniziative di solidarietà, distinguendosi per l’attenzione sociale”.

“Questa manifestazione fu ideata da Licia Giunco che desiderava far crescere nei giovani i valori dello sport e della solidarietà, e noi che abbiamo raccolto il suo testimone, proseguiamo nel suo insegnamento diffondendo i valori dell’agonismo e dell’altruismo”, aggiunge Maria Cristina Marini della società organizzatrice Asd Skating “La Paranza”.

IL GRAN GALA

Anche quest’anno lo spettacolo di Sport per la Vita, presentato da Mirella Lelli, sarà aperto da una imponente coreografia che vedrà in pista centinaia di piccoli e grandi atleti delle società di pattinaggio artistico abruzzesi. Un momento corale per celebrare le società regionali e i tantissimi giovani che si impegnano sui pattini.

Annalisa D’Elpidio e Pina di Martino allenatrici delle società Skating La Paranza di Roseto e Magic Skate di Castelnuovo-Notaresco, hanno preparato i piccoli e grandi atleti che presenteranno una coreografia originale anche per questa edizione.

L’organizzazione si avvale della preziosa collaborazione della pluricampionessa del Mondo di Pattinaggio artistico Debora Sbei.

Tra i campioni hanno assicurato la presenza Pau Garcia, campione del Mondo nel singolo maschile campioni del mondo coppia artistico; Alice Esposito e Federico Rossi, campioni del mondo nella coppia artistico; Giada Luppi vice campionessa del mondo singolo femminile; Martina Nuti e Nicholas Masiero Vice campioni del mondo in coppia danza; Gioia Fiori terza class al campionato del Mondo Juniores singolo femminile; Viola Luciani, Campionessa del Mondo 2023 freestyle; Micol Mills e Tommaso Cortini Vice campioni del mondo in coppia artistico; Alessandro Liberatore 3 class.al campionato europeo nel singolo maschile; Bianca Fei Campionessa italiana categoria allievi; Rebecca Pirani Vice campionessa italiana di free style; Nicolas Masiero per la specialità solo dance; Alice Cerasi Campionessa di Coppa Italia nella specialità tessuti aerei.

La serata sarà arricchita anche da numerosi gruppi di pattinaggio spettacolo.