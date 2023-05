31° Premio Nazionale Paolo Borsellino: le iniziative in Abruzzo

REGIONE – Il Premio Borsellino organizza una serie di iniziative educative il 22 e 23 maggio in occasione delle celebrazioni del XXXI anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli otto agenti delle loro scorte, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina.

L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio del Consiglio Regionale d’Abruzzo, della Regione Abruzzo, della Associazione nazionale Magistrati Abruzzo, della Procura minorile d’Abruzzo, dell’Università dell’Aquila, della Fondazione Pescarabruzzo e dei Comuni dell’Aquila e di Pescara con l’obiettivo di far emergere e risaltare esempi positivi di impegno e altruismo.

«Riteniamo che l’iniziativa sul tema “Gli uomini passano le idee restano” sia necessaria perché la memoria porta frutto solo se tramandata, se vive nel presente delle nuove generazioni, nel suo valore di esempio, di eredità da custodire, se diventa testimonianza. Tutti i nostri ragazzi si potranno rispecchiarsi in questa data, in questo fatto terribile. E si rispecchieranno perché diventa il momento in cui dimostriamo come noi tutti sentiamo questa data come nostra, costruendo un percorso di legalità in tutte le scuole abruzzesi» commentano gli organizzatori del Premio Borsellino.

Calendario completo delle iniziative

22 MAGGIO

Ore 10,00 – Sala “D.Tinozzi” Provincia di Pescara

Firma del protocollo d’intesa per la stipula di un programma condiviso di iniziative sulla legalità per l’anno 2023/2024 tra Prefettura di Pescara, Regione Abruzzo, Consiglio Regionale d’Abruzzo, Comune di Pescara, Procura di Pescara, Associazione Magistrati Abruzzo, Procura minorile Abruzzo, Premio Nazionale Paolo Borsellino.

Ore 11,00 – Teatro Circus

Incontro con gli studenti. Partecipano: Lorenzo Sospiri (Presidente del Consiglio Regionale), Daniele D’Amario (Assessore regionale alla cultura), Mauro Febbo (Consigliere regionale delegato dal Presidente). A seguire lo spettacolo teatrale “Non ho paura” a cura della Prof. Franca Berardi con gli studenti dell’Istituto comprensivo 4 di Pescara. Presentano Francesca Martinelli e Graziano Fabrizi.

23 MAGGIO

Ore 11,00 – Teatro Circus

Incontro con gli studenti. Partecipano: Giancarlo Di Vincenzo (Prefetto di Pescara), Carlo Masci (Sindaco di Pescara), Nicola Mattoscio (Presidente Fondazione Pescarabruzzo), Daniela Puglisi (Ufficio scolastico di Pescara). Performance delle buone pratiche scolastiche a cura degli studenti degli istituti superiori di Pescara. Presentano Francesca Martinelli e Graziano Fabrizi.

Ore 11,00 – Auditorium del Parco – L’Aquila

Incontro con gli studenti. Partecipano: Wanda Ferro (sottosegretario Ministero dell’Interno), Pierluigi Biondi (Sindaco dell’Aquila), Massimiliano Nardocci (Direttore dell’ufficio regionale scolastico), Roberta D’Avolio (Presidente Anm Abruzzo), David Mancini (Procuratore dei minori L’Abruzzo), Gianluigi D’Alfonso (Generale Comandante Guardia di Finanza Abruzzo). Presenta la giornalista Paola Peluso.

Ore 15,30 – Aula Magna Università dell’Aquila

Incontro con gli studenti. Intervengono: Edoardo Alesse (Rettore UnivAq), Pierluigi Biondi (sindaco de l’Aquila), Vincenzo Antonelli (Docente di diritto UnivAq), Roberta D’Avolio (Presidente Anm Abruzzo), David Mancini (Procuratore dei minori L’Abruzzo), Nino Critelli (rappresentante degli studenti in senato accademico). Presenta il giornalista Leo Nodari

Ore 21,00 – Aurum, Sala “D’Annunzio”

Concerto piano solo “Per Giovanni e Paolo” a cura della concertista Maria Gabriella Castiglione. Presenta Francesca Martinelli