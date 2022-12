3° Trofeo Bar La Svolta per il campionato regionale Uisp a Casalbordino

CASALBORDINO – Sabato 3 dicembre, la Polisportiva Casalbike-Team Iachini Cycling ritorna alla sua attività organizzativa con lo svolgimento a Casalbordino del Trofeo Bar La Svolta, nell’intento di polarizzare l’attenzione dei praticanti delle ruote grasse che hanno seguito le tante manifestazioni organizzate dallo staff di Bruno Fantini nel territorio di Casalbordino e dintorni tra la primavera e l’estate.

Tra i motivi di maggior interesse di questa terza edizione, l’assegnazione dei titoli regionali Uisp Settore di Attività Abruzzo e Molise come avvenuto nel gennaio 2022 e il trittico Go Fast Cross Cup che sta tenendo banco in questo periodo grazie alla sinergia con il Team Go Fast Event (promotore a sua volta delle gare del 19 novembre scorso e del 18 dicembre a Casoli di Atri nella location di Rurabilandia). In aggiunta a ciò, si ricompone il binomio tra gli organizzatori casalesi e il Bar La Svolta di Damiano Lucci, visto che il ciclocross ha avuto la sua vetrina alcuni anni fa sempre con lo svolgimento del Trofeo Bar La Svolta.

Percorso abbastanza mosso di 2500 metri non privo di tratti tecnici e di strappetti in salita che metteranno a dura prova i bikers nella formula di 50 minuti più un giro. Ritrovo presso il Bar La Svolta in via Alcide De Gasperi alle 12:00 e partenza alle 14:00, a seguire le premiazioni per i primi tre di ogni categoria.