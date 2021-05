27° edizione Chiese Aperte a Moscufo: ecco quando

Domenica prossima, 9 maggio appuntamento a Santa Maria del Lago di Moscufo con la manifestazione nazionale dell’Archeoclub d’Italia Pescara

MOSCUFO – Nonostante la pandemia, Archeoclub d’Italia – sede di Pescara, non ha rinunciato a partecipare, come ogni anno, alla manifestazione nazionale che Archeoclub d’Italia da decenni programma annualmente nel mese di maggio, consistente nell’apertura, con visite guidate, di monumenti altrimenti chiusi e non visitabili.

Anche quest’anno il monumento prescelto è Santa Maria del Lago di Moscufo: L’iniziativa si svolge in stretta collaborazione con la locale pro-loco e con il rispetto delle norme anticovid. L’associazione di volontariato “Archeoclub di Pescara” opera sul territorio da quasi 50 anni ed anche quest’ anno ha aderito alla manifestazione nazionale con l’apertura della chiesa di S. Maria del Lago a Moscufo (PE)

PROGRAMMA

L’evento si svolgerà presso la chiesa di S. Maria del Lago a Moscufo il 9 Maggio 2021.

Le Visite si svolgeranno dalla mattina 10.00-13.00 pomeriggio 15.30-19.30

La visita guidata sarà a cura di una socia l’Archeologa Dott.ssa Martina Pantaleo.

GIORNATA NAZIONALE “CHIESE APERTE” XXVII EDIZIONE

per informazioni:

Archeoclub Pescara: Martina Pantaleo 3498057191

Proloco Moscufo: Domenico Orlando 3398778265

Domenica 9 Maggio 2021

Visitabile dalle dalla mattina 10.00-13.00 pomeriggio 15.30-19.30

Per gli architetti iscrizione su i-materia verrà attribuito 1 credito formativo

Archeoclub Pescara: Martina Pantaleo 3498057191

Proloco Moscufo: Domenico Orlando 3398778265

Archeoclub di Pescara: Piazza Garibaldi, 41/1

Tel 085.53306- email: archeopescara@gmail.com

Vicesindaco Emanuele Faieta 3339439085

Ingresso gratuito

LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL LAGO

La Chiesa di S. Maria del Lago sorge fuori dal borgo di Moscufo a ridosso del cimitero. Il toponimo richiama un bosco sacro (lucus) che fa derivare la sua origine a un luogo di culto pagano pre romano. La Chiesa è di fondazione altomedievale ma ebbe il suo massimo splendore nel XI secolo quando venne corredata di uno splendido apparato scultoreo riscontrabile nel portale, nelle monofore absidali, nelle cornici marcapiano e all’interno nei capitelli delle colonne. All’interno spicca il maestoso ambone decorato in stucco colorato che fu realizzato dal Maestro Nicodemo da Guardiagrele nel 1159, come ricorda la data impressa sul manufatto lungo la balaustra della scalinata di accesso. Vi sono rappresentate scene bibliche e simboliche della magnanimità di Dio. Disposizioni Covid: obbligatorio utilizzo della mascherina;

la visita guidata sarà gestita in totale rispetto della normativa vigente Covid.