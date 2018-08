26° Sulmona – Campo di Giove, il 26 agosto la gara ciclistica

Torna la classica dopo tre anni di assenza. Gara ciclistica di mountain bike in ricordo di Olindo Le Donne e Giulio Gaetano D’Aloisio

SULMONA – Una notizia attesa dagli appassionati della mountain bike. Dopo tre anni di assenza, torna per festeggiare la ventiseiesima edizione, la classica “Sulmona – Campo di Giove”, gara ciclistica destinata agli appassionati della MTB.

L’iniziativa, promossa dalla sezione di Sulmona dell’Associazione Nazionale Alpini in collaborazione con l’Asd Confetti Pelibno di Sulmona, è stata fortemente voluta dal Gruppo Alpini, che per l’occasione abbina alla gara la prima edizione del Memorial Olindo Le Donne e Giulio Gaetano D’Aloisio, “penne nere” che hanno onorato a lungo, con la loro generosità e sensibilità, il Corpo degli Alpini e le innumerevoli attività promosse dalla sezione sulmonese A.N.A.

L’appuntamento è fissato per domenica 26 agosto, alle ore 9.30, da Via Papa Giovanni XIII (zona Tribunale di Sulmona). Il percorso, di 32 chilometri, prevede passaggi a Colle Savente, Monte Mitra, Fonte Sulmontina, Cansano e arrivo a Campo di Giove (Piazza Margherita, nei pressi del Municipio) intorno alle ore 12.

Il raduno dei ciclisti è previsto alle 8 di domenica in via Papa Giovanni XXIII, con iscrizioni che saranno raccolte nel Bar Blues Moon. Al termine del memorial a tutti i partecipanti sarà offerto un “pasta party” dal Gruppo A.N.A. alla Baia degli alpini a Campo di Giove.

La manifestazione è l’unica gara in Abruzzo con specialità “Point to Point”. In passato alla “Sulmona – Campo di Giove” hanno partecipato campioni come Stefano Giuliani (attuale team manager della Nippo Vini Fantini), Fausto Scotti (attuale direttore tecnico della nazionale italiana di ciclocross), mentre tra i partecipanti iscritti domenica ci saranno i già vincitori Marco Fortunato e Angelo Campana.

La “Sulmona – Campo di Giove” è una gara organizzata sempre organizzata dalla sezione di Sulmona dell’Associazione nazionale alpini, e ideata a suo tempo da Antonio Carnevale per ricordare il fratello Luigi Carnevale.