24 Ore di Nuoto: la quarta edizione a Pescara il 3 e 4 dicembre

PESCARA – “Sarà la piscina provinciale di Pescara a ospitare domani, sabato 3 dicembre, e domenica 4 dicembre, la quarta edizione della ’24 Ore di Nuoto’, iniziativa supportata dal Club Acquatico con il Patrocinio del Comune e la partecipazione della UISP Abruzzo. Ventiquattro ore dunque in vasca che lo scorso anno ha visto il record di partecipanti e che, come sempre, abbina lo sport alla solidarietà con una raccolta fondi destinati all’Associazione ‘La Casa di Cristina’”. Lo ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli ufficializzando l’evento previsto a Pescara il 3 e 4 dicembre.

“La ’24 Ore di Nuoto’ – ha detto l’assessore Martelli – rappresenta una originalissima maratona in acqua in cui gli atleti si misurano con se stessi prima che con gli altri competitor, a colpi di stile libero, dorso o rana, per testare la propria resistenza, ma anche per valorizzare la bellezza dello sport nobile, pulito, sano, costituito esclusivamente da forza fisica, allenamento e competizione agonistica. Un evento che offre ai partecipanti l’occasione unica di nuotare di notte in un’atmosfera quasi magica che, in un sabato sera, riesce ad attrarre decine e decine di giovani i quali, anziché riempire discoteche o i luoghi della movida, scelgono di affollare la pedana del bordo vasca per nuotare insieme agli amici divertendosi, dunque vivendo un fine settimana sicuramente alternativo.

Un’occasione di crescita personale, dunque, in cui lo sport si abbina anche alla solidarietà: l’iscrizione alla 24 Ore richiede infatti una quota di 4 euro, 3 euro per chi nuoterà in notturna, e i fondi raccolti saranno devoluti all’Associazione ‘La casa di Cristina’ dove ragazzi con disabilità si incontrano con i loro coetanei per condividere momenti di amicizia e divertimento. La maratona avrà inizio alle ore 12 di domani, sabato 3 dicembre e terminerà alle ore 12 di domenica 4 dicembre e nelle ore notturne, ossia dalle 3 alle 5, è prevista anche la somministrazione gratuita di caffè e cornetto. A fine evento, a tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione con l’indicazione del numero dei metri percorsi in acqua e i più ‘resistenti’, compresi i gruppi, riceveranno premi. Partiamo dal dato 2021, quando sono stati percorsi in acqua 320mila 100 metri, ossia la distanza da Pescara e Roma andata e ritorno: l’edizione 2022 dovrà veder superato il record”.