PESCARA – Nell’ambito della 49a edizione dei Premi Internazionali Flaiano, sezione Letteratura, è bandito per l’anno 2022 il 21° Premio Internazionale Flaiano di Italianistica “Luca Attanasio”, con l’introduzione, quest’anno, della sezione giovani under 35 dedicato ai nuovi linguaggi digitali, il cui scopo è continuare a premiare la promozione della cultura italiana nel mondo attraverso le giovani generazioni che utilizzano le nuove tecnologia. Il Premio è promosso e organizzato dalla Fondazione Edoardo Tiboni, dall’Associazione Culturale Ennio Flaiano in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con gli Istituti Italiani di Cultura all’Estero. Il Premio sarà consegnato per la categoria “over” a tre autori e per la categoria “under 35” a un autore, le cui opere hanno per oggetto argomenti di cultura italiana, pubblicate all’estero in lingua italiana o straniera e attraverso le nuove tecnologie (cortometraggi, spot, testi).

La Giuria è composta da esperti di cultura internazionale. Saranno prese in considerazione le pubblicazioni indicate dai Direttori degli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I Direttori potranno proporre, anche a seguito di segnalazione dei colleghi dei Dipartimenti di Italianistica delle Università locali, fino ad un massimo di tre opere pubblicate dal 1° maggio 2021 al 15 aprile 2022 del Paese di riferimento. Le opere, in duplice copia, anche in formato PDF, dovranno pervenire entro e non oltre l’01.05.2022, presso la Segreteria del Premio, Piazza Emilio Alessandrini, 34 – 65127 Pescara; farà fede il timbro postale di spedizione. Si prega di inviare all’indirizzo mail associazione.flaiano@gmail.com le informazioni dell’avvenuta spedizione e una scheda di presentazione dell’opera proposta e dell’autore. La Giuria si riserva di prendere in considerazione anche altre eventuali pubblicazioni indicate dai componenti stessi.

CONSEGNA DEI PREMI

La consegna dei premi avverrà sabato 2 luglio 2022, alle ore 20.30, a Pescara. Il premio non può essere ritirato da terzi. L’eventuale assenza del vincitore alla cerimonia di premiazione comporterà la rinuncia al premio.