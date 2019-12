2° Memorial Formicone di bocce, gare nazionali a Roseto

In programma domenica 22 dicembre 2019 la Gara Nazionale Super Elite della Federazione Italiana Bocce al Bocciodromo Comunale

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Avrà luogo domenica 22 dicembre a partire dalle ore 09.00 al Bocciodromo Comunale di Roseto degli Abruzzi, la Gara Nazionale Super Elite della Federazione Italiana Bocce, “2° Trofeo Super Martel – Memorial Formicone”. Una competizione di alto livello che vedrà sfidarsi, sotto la direzione del Direttore di Gara Domenico Sposetti, i migliori giocatori della categoria Raffa nel ricordo dei compianti genitori del Campione del Mondo in carica Gianluca Formicone. Dopo la prima edizione dello scorso anno che ha riscosso molto successo, il prossimo week-end si replicherà.

Ad anticipare la competizione, sabato 21 dicembre alle ore 14.30, sempre al Circolo Bocciofilo Rosetano, si terrà una Parata Elite riservata a 16 atleti di A1 tra cui gli abruzzesi Gianluca Formicone di Notaresco (TE) che gioca nella Caccialanza – Milano, Alfonso Nanni di Miglianico (CH) e Giuliano Di Nicola (Pescara) che militano nella Boville – Roma ed eccezionalmente l’atleta di categoria A, Aron Rocchetti di Campli (TE) della Moscianese.

“Questa manifestazione è per noi motivo d’orgoglio e soddisfazione e arriva in momento di crescita e di ristrutturazione di tutta la regione– ha dichiarato il Commissario Straordinario del Comitato Regionale FIB Abruzzo, nonché Consigliere Federale Gregorio Gregori, continuando– ringrazio tutti i componenti dei gruppi di lavoro, per l’impegno profuso in questi mesi e tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione”.

Saranno presenti alla parata il Presidente Federale Marco Giunio De Sanctis, il Vice-Presidente Vicario Moreno Rosati, il Segretario Generale Riccardo Milana, il Responsabile Tecnico Flavio Stani, il Commissario Tecnico della Nazionale Senior Giuseppe Pallucca e il Commissario Straordinario del Comitato Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori. La cittadinanza è invitata a partecipare.