2° Festa della Lavanda 2022 a Casa Nora di Catignano: ecco quando

CATIGNANO – L’associazione culturale Espace e l’Azienda agricola Casa Nora presenta la 2° Festa della Lavanda 2022 a Casa Nora di Catignano. Dopo una bella e partecipata festa l’anno passato, la Casa Nora tra le colline aprutine che profuma di fiori accoglierà ancora il pubblico per tre giorni di riscoperta della bellezza della natura.

Saranno infatti tre giornate da vivere tra i campi di lavanda in fiore, il fiume Nora che scorre a pochi passi, una casa di famiglia riscoperta. La “Festa della Lavanda” nasce per trascorrere dei giorni nella natura, con grandi alberi per rinfrescarsi, un giardino animato dalla musica, del buon cibo di casa, incontri sulla Lavanda e le sue grandi possibilità, dalla cosmesi, agli oli essenziali, alla cucina, al racconto e tanto altro.

Ancora una volta si avrà la possibilità di vivere esperienze vere e proprie legate alla lavanda: con le visite guidate al campo di casa Nora, e con i laboratori pratici di cosmesi naturale. Alle attività pratiche e di conoscenza della Lavanda e delle sue proprietà si affiancano sempre momenti di svago con cene servite nel fresco del giardino, con musica e spettacoli.

Le tre giornate di Festa vedranno i pomeriggi, alle ore 17.00, impegnati con i Laboratori di cosmesi naturale con l’esperta Anna Rapposelli, un nome molto conosciuto in questo ambito per la qualità dei prodotti e la grande attività di divulgazione che porta avanti da anni. Alle ore 19.00 invece si passerà alla narrazione, con la padrona di casa, Annapaola Vellaccio, nota attrice del Florian Metateatro, e i suoi “Racconti della Lavanda”.

La sera di Venerdì 1 luglio, dalle 20.30 la musica sarà a cura di Deborah e Norman, per un concerto di autori italiani e non solo.

Tutte le serate vedranno le Cene in Giardino, buoni prodotti di campagna, ricette tipiche realizzate a regola d’arte, ambiente accogliente e serviti rigorosamente al fresco degli alberi.

La seconda giornata, sabato 2 Luglio, dopo il consueto Laboratorio di Cosmesi Naturale di Anna Rapposelli, alle ore 17.00 per realizzare un prodotto con l’utilizzo dell’essenza di lavanda, e i Racconti della Lavanda alle ore 19.00 a cura di Annapaola Vellaccio, la serata musicale, dalle 20.30 porterà una ventata di folk abruzzese con il gruppo Ammezz’all’ara, per chi vorrà di accompagnamento alla cena.

Per la serata conclusiva, domenica 3 luglio, dopo il Laboratorio di Cosmesi Naturale alle ore 17.00 e i Racconti della Lavanda alle ore 19.00,

gran finale con musica, canti e balli della tradizione abruzzese della Compagnia della Pescara, durante la consueta Cena in Giardino.

Il progetto “Casa Nora” infatti nasce per recuperare una casa di famiglia con i suoi campi, proprio lì infatti, qualche anno fa, è stata avviata la coltivazione biologica della lavanda per farne olii essenziali, in uno spazio protetto dal fiume e dai boschi.

La raccolta della lavanda avviene generalmente in luglio, e per gli ospiti della Festa, con prenotazione, sarà possibile scendere nel campo per una visita guidata e raccogliere il proprio mazzolino di lavanda in fiore. Si riporterà a casa l’essenza inebriante che tutti apprezziamo, assieme al racconto della padrona di casa, Annapaola Vellaccio che spiegherà il processo di trasformazione della lavanda, dalla pianta all’olio essenziale, con tutti i prodotti che ne derivano.