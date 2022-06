15° Trofeo di Nuoto Città di Pineto: il programma della gara

PINETO – Un appuntamento immancabile e che si perpetua ormai da 15 anni: torna il 2 luglio l’ormai storico evento di nuoto e solidarietà dell’estate pinetese. Il “Trofeo di Nuoto Città di Pineto”, alla sua 15^ edizione, è organizzato dal gruppo Spatangus con il patrocinio dal Comune di Pineto, dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”, dell’Associazione Marevivo e in collaborazione con L’Associazione Guide del Cerrano e della Lega Navale di Pineto.

Un’edizione che arriva dopo due anni segnati dalle difficoltà legate al Covid e che ancora una volta regalerà una giornata dedicata ai valori dello sport e della solidarietà. La manifestazione anche quest’anno vedrà 4 possibili percorrenze per dare ad un pubblico più ampio la possibilità di partecipare: la percorrenza Classica, dalla piattaforma Fratello Cluster a riva, la percorrenza Doppia, andata e ritorno da riva alla piattaforma, la percorrenza denominata Mezza, di circa 3 km e la percorrenza 1500 Sprint, sottocosta. Il Trofeo di Nuoto Città di Pineto, che appartiene al Circuito Adriatica Acque Libere di cui è promotore, avrà luogo nelle acque antistanti il Lido La Florida a Pineto (TE), fin dalle prime ore della mattina.

Tanti gli atleti già iscritti e provenienti da diverse località d’Italia tra cui il prof.Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore, che proprio alcuni giorni fa ha annunciato la sua partecipazione al Trofeo di Nuoto Città di Pineto in diretta nazionale su Radio DJ all’interno della trasmissione “Il volo del mattino” condotta da Fabio Volo.

Come tutti gli anni il ricavato della manifestazione, al netto delle spese, sarà devoluto all’Associazione “Insieme oltre le onde”, per la ricerca e la lotta alla atresia delle vie biliari, malattia rara neonatale. Contestualmente alla competizione, in spiaggia, si potrà acquistare il CruciLibro 2022: una raccolta di 100 schemi, cornici concentriche e amenità ideati da Airfranz in collaborazione con “Definers” e “Checkers”, il cui ricavato sarà devoluto all’ASD Poseidon Sport Inclusivo.