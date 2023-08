1° Palio della Città di Pescara: programma e novità

Dal 24 al 26 agosto l’evento organizzato da Florida Graffiti che quest’anno si svolgerà tra Corso Umberto, Piazza Salotto e il Parco Florida

PESCARA – Si è svolta questa mattina presso la Sala della Giunta del Comune la conferenza stampa di presentazione del 1° Palio della Città di Pescara, evento organizzato dal Florida Graffiti e in programma dal 24 al 26 agosto 2023. La manifestazione, a ingresso gratuito, avverrà in più location della città ovvero tra Corso Umberto, Piazza Salotto e il Parco Florida.

Hanno preso parte alla conferenza il Sindaco Carlo Masci, Il Vicesindaco Giovanni Santilli, l’Assessore allo Sport Patrizia Martelli, il Presidente Regionale CONI Abruzzo Enzo Imbastaro, il Presidente dell’Associazione Florida 60 APS Prof. Giuseppe Cirillo e l’Artista Vittorio Di Boscio che ha realizzato il manifesto dell’evento.

Il primo cittadino ha sottolineato la grande partecipazione a questa presentazione e la passione che è stata messa a questa iniziativa sportiva e non. Ha sottolineato come a breve saranno realizzati due impianti sportivi polivalenti dislocati uno al bocciodromo Zanni e l’altro in via Di Girolamo. Al loro interno sarà possibile praticare volley, pallacanestro, danza e altri sport.

Il vicesindaco Gianni Santilli ha parlato di una bellissima iniziativa che ha avuto il suo inizio dallo scorso anno e che quest’anno coinvolgerà tutta la città. L’assessore comunale allo sport, Patrizia Martelli ha sottolineato che oltre all’aspetto sportivo dell’evento si parlerà anche di enogastronomia, tradizione e cultura. Il Palio coinvolgerà otto zone identitarie ovvero: Castellamare Collinare, Castellamare Pianeggiante, la Piazzaforte, Borgo Marino, Villa del Fuoco, Fontanelle, la Pineta, San Silvestro.

Ogni zona identitaria sarà rappresentata da due squadre di Tennis Vintage e da un cuoco oltre che da uno sponsor. La squadra che avrà ottenuto il punteggio migliore tra le gare di tennis e gastronomica conquisterà 1° Palio della Città di Pescara 2023.

La manifestazione sarà caratterizzata da partecipanti in abiti medievali, da una mostra di auto d’epoca e da un mercatino Vintage. Nella premiazione che avverrà il 26 agosto al Parco Florida sarà presente un’area food con musica dal vivo anni ’60.

Nell’intervento del presidente del Coni, Enzo Imbastaro ha voluto ringraziare la mente del progetto, Beppe Cirillo definendolo “autentico motore di questa manifestazione” che ha già riscosso un bel successo lo scorso anno con il “Florida Graffiti“. Un modo per avvicinare i ragazzi non solo al tennis ma anche all’attività sportiva in generale.

PROGRAMMA

Giovedì 24 agosto

PESCARA CENTRO

ore 11

sfilata storica zone identitarie, sfilata di auto d’epoca, inaugurazione dell’evento al “Ristoro genuino”

ore 20,30

gara gastronomica

Venerdì 25 agosto

PIAZZA DELLA RINASCITA

ore 10-19

trofeo “Renato Di Biase”

torneo di tennis vintage doppio maschile

Sabato 26 agosto

PARCO FLORIDA

ore 10 mercatino vintage: pitture, disegni e libri ispirati alla storia di Pescara e al tennis vintage

ore 20,30 cena all’aperto, musica anni ’60, premiazione torneo tennis e premiazione gara gastronomica. L’evento si chiuderà con la consegna del trofeo alla zona identitaria vincitrice del Palio.