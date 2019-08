1^ Mostra mercato e laboratori interattivi a Celano

Il 23 agosto un altro importante appuntamento per le Anffas abruzzesi in questa estate 2019. Si svolgerà dalle 9 alle 20 presso il Parco della Rimembranza

CELANO – Si terrà venerdì 23 agosto a Celano la 1^Mostra mercato e Laboratori interattivi a cura delle Anffas d’Abruzzo. Una manifestazione in cui le associazioni Anffas esporranno i lavori e i prodotti dei diversi laboratori e presenteranno progetti e attività delle sedi locali, con la partecipazione attiva delle persone con disabilità. Le stesse terranno anche laboratori interattivi.

L’evento dal titolo Artigiani e Artigianalità, persone con disabilità protagoniste, con il patrocinio del Comune di Celano, si inserisce nel programma dei festeggiamenti sei SS. Martiri e si svolgerà dalle ore 9.00 alle 20.00 presso il Parco della Rimembranza (dietro il Castello).

“Si tratta di una ulteriore occasione di inclusione – sottolinea Maria Pia Di Sabatino, Presidente Anffas Regione Abruzzo, – che vede le Anffas della nostra regione unite per favorire l’autorappresentanza e la valorizzazione dei talenti delle persone con disabilità. Un ringraziamento alle Anffas locali e in particolare alla presidente di Anffas onlus Avezzano, Domenica Di Salvatore, il cui impegno è stato fondamentale per l’evento. Un grazie speciale infine agli organizzatori, al comitato dei Santi Martiri e al Comune di Celano -conclude la Presidente- che ci offrono tale straordinaria opportunità”.