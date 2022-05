1° Memorial Berardinucci, torneo di Padel Interforze a Montesilvano

MONTESILVANO – Domenica 29 maggio si svolgerà al Magister Colors Village, in via Danubio a Montesilvano, il Memorial “Maurizio Berardinucci”, Torneo di Padel Interforze, in ricordo del vigile del fuoco del Comando provinciale di Pescara scomparso nel 2013 dopo l’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio di Villa Cipressi a Città Sant’Angelo. Nell’incidente, avvenuto il 25 luglio del 2013, era rimasta coinvolta la squadra di soccorso dei pompieri giunta per prima sul luogo della sciagura, ma per Berardinucci le conseguenze furono purtroppo fatali e morì al Gemelli di Roma .

Il Memorial di Padel avrà inizio alle ore 9 e prevede la partecipazione di 18 coppie di concorrenti. La premiazione è prevista dopo le ore 15 alla presenza del vice sindaco di Città Sant’Angelo, Lucia Travaglini.

“Berardinucci era nato a Pescara il 15 agosto 1966 aveva indossato per la prima volta la divisa di vigile del fuoco come ausiliario nel 1985 – afferma Giancarlo Rabuffo del Magister Colors – . E’ stato insignito della Medaglia d’oro al Valore Civile postuma, conferita dal Capo dello Stato il 14 ottobre 2014. E’ un onore ospitare nella nostra struttura, una vecchia fabbrica tessile riconvertita a centro ludico, sportivo, culturale, aggregativo, una manifestazione del genere. Maurizio era uno sportivo e i suoi colleghi dei vigili del fuoco lo vogliono ricordare con un Memorial dedicato a lui, nel quale verrà ricordato non solo il suo valoroso sacrificio, ma soprattutto il suo attaccamento alla vita e ai valori di lealtà e condivisione, che si manifestano nello sport”.