Timelapse su Passo Lanciano e la meraviglie della neve [VIDEO]

CHIETI – “Scenari Digitali srl”, startup con sede a Foligno (Pg) in Umbria, che opera nel settore dell’information technology con una consolidata esperienza nei sistemi webcam stand alone in ambienti montani ha realizzato un filmato su Passo Lanciano.

Il filmato è generato grazie al punto di ripresa webcam attivato a Passo Lanciano (Chieti) in collaborazione con Panorma srl. Il suggestivo timelapse mostra di nuovo la neve, in un inverno in cui gli impianti di sci sono rimasti chiusi per le restrizioni dovuti alla pandemia covid 19.



“Vogliamo salutare così questo inverno insolito, senza lo sci, dalle piste innevate di Passo Lanciano, con l’assoluta certezza che il prossimo inverno saremo di nuovo tutti a divertirci sulla neve della Majella. Il progetto “Webcam & Timelapse” è ideato dalla startup umbra Scenari Digitali. Partner del progetto la società Panorama srl” ci riferiscono.