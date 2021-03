Tamponi agli atleti per far ripartire lo sport abruzzese

Appello della lista candidata alla giunta del Coni Regionale “Con lo Sport d’Abruzzo nel Cuore” all’assessorato regione allo Sport

REGIONE – Un richiamo a tutte le istituzioni della Regione Abruzzo e, in particolare, all’Assessorato allo Sport, affinché il mondo sportivo regionale possa ripartire in sicurezza.

E’ questo il senso della richiesta di Antonio Passancantando, candidato presidente alle prossime elezioni CONI Abruzzo, e della sua lista “Con lo Sport d’Abruzzo nel cuore” nel chiedere al CTS abruzzese, l’Associazione medici sportivi abruzzese, l’Assessorato allo Sport Regionale, l’Assessorato alla Salute e al CONI Abruzzo di attuare i tamponi a tutti gli atleti.

E’ la prima volta inoltre che un candidato presidente richiede l’intervento degli organi istituzionali in un momento delicato e critico per un’intera nazione. Non solo tamponi la lista candidata, per voce del suo presidente Antonio Passancantando chiede altresì “la stesura di un protocollo unico che includa tutto lo Sport dilettantistico agonistico nonché tutte le strutture che offrono sport quali Centri Sportivi, Palestre, Piscine con l’obiettivo di ripartire tutti insieme in sicurezza senza lasciare indietro nessuno”.