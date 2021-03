Sulmona, no della UIL al ricovero di detenuti in reparti ospedalieri non blindati

La UIL chiede la sospensione di ricoveri di detenuti nell’Ospedale di Sulmona dopo che tre di loro sono stati portati nel reparto di Chirurgia

SULMONA – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta, a firma del componente della Segreteria Confederale UIL CST Adriatica Gran Sasso Mauro Nardella, che lui stesso ha inviato all’Assessore alla Sanità Regione Abruzzo On.le Nicoletta Verì, al Direttore Generale ASL1 L’Aquila-Avezzano-Sulmona Dr. Roberto Testa, al Direttore Sanitario O.C. Sulmona Dr. Tonio Di Biase, al Responsabile UOSD Medicina Penitenziaria Dr. Fausto Frabotta e per conoscenza al Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria Lazio, Abruzzo e Molise Dr. Carmelo Cantone, al Direttore Casa Reclusione Sulmona Dr. Sergio Romice, al Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale Prof. Gianmarco Cifaldi e Al Segretario Generale UIL FPL Abruzzo Dr. Giuseppe De Angelis avente ad oggetto la sospensione dei ricoveri nell’Ospedale Civile di Sulmona.

“In conseguenza dell’avvenuto ricovero negli ultimi giorni di ben tre detenuti (tutti di elevato spessore criminale) presso l’U.O. Di Chirurgia dell’O.C. di Sulmona la UIL, della quale mi pregio rappresentarne la sigla in qualità di componente della Camera Sindacale Territoriale Adriatica-Gran Sasso, denuncia la mancata allocazione degli stessi presso il repartino blindato riservato alla degenza dei detenuti.

Ricoverare in questa maniera detenuti del calibro sopra descritto non solo rende meno garantita la sicurezza attesa la mancanza di una struttura capace di renderla ermetica al mondo esterno ma potrebbe ingenerare ulteriore ansia tra i restanti pazienti visto che il piantonamento da parte degli uomini di Polizia Penitenziaria non può che avvenire in uniforme ed armati.

Non si conoscono i motivi ufficiali (che sarebbe utile apprendere) del perché viene scelta la formula del ricovero in corsia.

Resta il fatto che ben 3 ricoveri di esponenti di spicco della mala napoletana e pugliese sono stati attivati presso la stanza n. 11 dell’ U.O. di Chirurgia in un vano posto in prossimità della scala di emergenza e addirittura di fronte ad un’altra sala ove addirittura vi erano alloggiate due donne.

Premesso quanto sopra, in attesa di certificazioni di ordine amministrativo provenienti dall’area della Direzione Sanitaria del locale nosocomio e riguardanti la chiara disponibilità del locale presidio penitenziario ospedaliero ad ospitare detenuti in regime di ricovero, si chiede l’immediata sospensione di tutti i ricoveri di detenuti provenienti dalla Casa Reclusione di Sulmona ed il loro dirottamento presso ospedali civili dotati di idoneo reparto blindato”.