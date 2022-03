L’incontro dal titolo “Moda sostenibile e abbigliamento etico. Quale futuro?” si terrà presso la Sala Carlo Scarpa il 1° aprile

L’AQUILA – Venerdì 1 aprile 2022 alle 19.00 appuntamento al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo (sala Carlo Scarpa) con il talk Moda sostenibile e abbigliamento etico. Quale futuro? per approfondire il tema della sostenibilità nell’industria fashion e delle opportunità di un approccio alla produzione più consapevole.

L’incontro è parte del ricco programma di approfondimenti a corollario della mostra Amazônia di Sebastião Salgado, un’immersione totale nella foresta amazzonica e un invito a riflettere sulla necessità di proteggerla.

Il talk sarà un’occasione di confronto fra alcuni protagonisti del settore della moda sostenibile italiana, che a partire dalla propria esperienza dibatteranno sulle grandi opportunità di un approccio alla produzione consapevole e rispettoso del pianeta, delle persone, nonché del nostro futuro.

Interverranno: Davide Bulgarelli, CEO Bulgarelli Production, Alessandro Bratti, Direttore Generale ISPRA, Alberto Candiani, Presidente Candiani Denim, e Nicola Giuggioli, Direttore Eco-Age, con la moderazione di Clara Tosi Pamphili, fondatrice e curatrice di A.I. Artisanal Intelligence.

Bulgarelli Production, sponsor della tappa italiana della mostra di Salgado, è l’Azienda di Carpi che progetta e produce cartellini, etichette, complementi in cartotecnica e micro-packaging per abbigliamento e accessori moda, ed è l’unica del suo settore a essere Carbon Positive, per cui le emissioni di CO2 generate dalla sua attività sono superate grazie ai provvedimenti presi a sostegno dell’ambiente.