Post Futura Volley Teramo – Arabona, Lestini nel post partita

TERAMO – Torna a perdere la LG Impianti Futura Volley Teramo, con l’1-3 patito in casa contro la Tekno Prog Pescara seconda in classifica.

L’analisi del post gara è affidata a Monica Lestini, autrice di 20 punti contro l’Arabona: «Secondo me il vero peccato è il terzo set, per come si è sviluppato e per come lo abbiamo perso. Poi il quarto ne è stato una conseguenza. Sono cambiate un po’ di cose nelle ultime settimane, l’infortunio di Marianna Ferretti, qualche acciacco per Francesca Imprescia, alcune cose che non rendono semplici le gare. Difficile ritrovare in modo veloce il ritmo partita. Cercheremo di trovare l’intesa con la nuova coppia di palleggiatrici dopo l’arrivo di Maria Giulia D’Ugo. Non mi piace la metafora del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, non mi piace la sconfitta, perché questo tipo di ko resta sempre una sconfitta. Ci sono cose positive, ma ce ne sono molte negative. Cercheremo di farci dare la spinta giusta da queste per la gara di Porto San Giorgio».