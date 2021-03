Pescara, la Commissione Mobilità approva il PUMS, ora tocca al Consiglio Comunale

Tra i progetti contenuti l’allungamento della filovia fino a San Silvestro verso sud e sino a San Giovanni Teatino verso ovest

PESCARA – “L’allungamento della filovia sino a San Silvestro, verso sud, e sino a San Giovanni Teatino verso ovest; il completamento della Ciclopolitana, ovvero un circuito di piste ciclabili messe in rete; la realizzazione di oltre 200 postazioni di ricarica per le auto elettriche e 12 Ecomobility Point, che sorgeranno in altrettante pensiline per le fermate dei bus, con stazione di ricarica per le bici e rete wi-fi per navigare gratis. Sono solo alcuni dei macrointerventi da realizzare entro i prossimi dieci anni contenuti nel nuovo Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che oggi ha cominciato il proprio viaggio nella Commissione Mobilità, alla presenza dell’assessore Albore Mascia, per poi approdare all’esame del Consiglio comunale”. Lo ha detto il Presidente della Commissione Mobilità Armando Foschi al termine della seduta, che ha visto anche la presenza dei tecnici che hanno materialmente redatto lo strumento di pianificazione viaria, ovvero l’ingegner Giuliano Rossi, gli architetti Giancarla Fabrizio, Luisa Volpi, Piergiorgio Pardi e Luciano Manili, e il geologo Edgardo Scurti.

“L’ultimo Pums approvato risale al 2002, giunta Pace, quando io stesso ero assessore al traffico e da quel piano sono nate le tante opere strategiche che poi hanno visto la luce negli anni successivi, come il Ponte Flaiano, il raddoppio del Ponte delle Liberta-Ponte Capacchietti, lo svincolo dell’asse su via Tirino – ha ricordato il Presidente Foschi – perché il Pums è lo strumento che racchiude i grandi investimenti infrastrutturali tesi a migliorare la circolazione stradale della città, dunque non parliamo del cambio di sensi di marcia o dell’istituzione di isole pedonali, che sono materia di Piano Generale del Traffico Urbano, ma di opere da realizzare. Il Pums che ora porteremo in Consiglio comunale in realtà ha iniziato il proprio iter procedurale già con l’amministrazione precedente, nel 2017, con la prima adozione in giunta. Come ha ricordato l’assessore Albore Mascia il Piano urbano della mobilità sostenibile è uno strumento di pianificazione a medio e lungo termine, di ampio respiro, che fornisce le linee guida e di indirizzo sulle opere da progettare e sulle iniziative da attuare sul territorio, con una prospettiva a dieci anni, un tagliando a cinque anni e una revisione biennale per verificare lo stato di attuazione dei progetti. E l’attuale Pums prevede investimenti per decine di milioni di euro, per rendere un’idea della sua portata strategica.

Partiamo con la previsione del BRT – il Bus Rapid Transit, già in corso di realizzazione sull’asse via Marconi; poi la Ciclopolitana, che punta all’efficientamento e messa in rete di tutte le piste ciclabili sin qui costruite, realizzando punti di congiuntura nei luoghi del territorio privi oggi di connessioni, creando una sorta di ‘petalo’ spalmato sulla città, differenziando le piste dalla colorazione nei vari quartieri. Alla base del Pums l’analisi dei numeri, ovvero: Pescara, nella fase pre-pandemia, era un centro attrattore sul territorio e tutto lascia presumere che tornerà a esserlo quando l’emergenza sanitaria sarà conclusa. Questo significa – ha proseguito il Presidente Foschi – che con il Pums dobbiamo guardare con attenzione all’accessibilità del territorio attraverso infrastrutture e vettori. Prima della pandemia, come ha detto l’assessore Albore Mascia, ogni giorno a Pescara si spostavano sul territorio, per studio o lavoro, 52mila cittadini sui 120mila abitanti residenti, dunque il 44 per cento; dei 52mila utenti, più di 12mila si recano fuori dal territorio comunale ogni giorno, sempre per lavoro o studio, quindi il 23 per cento. Ancora pochi quelli che si spostano con i mezzi pubblici: infatti, sempre nella fase pre-Covid, il traffico totale di arrivo al capolinea della stazione centrale è di 4.600 passeggeri, quello in partenza è di 5.800 passeggeri; il 56 per cento degli utenti fa registrare un flusso verso ovest; il 33 per cento verso nord; solo l’11 per cento verso sud. In virtù di tale analisi, l’amministrazione Masci ha introdotto nel Pums un progetto già sottoposto al Ministero delle Infrastrutture che va oltre l’attuale percorso della filovia: tradizionalmente abbiamo sempre parlato di un percorso dedicato che avrebbe dovuto collegare Montesilvano con Pescara sino alla zona del Tribunale nuovo; ora l’amministrazione ha proposto al Ministero un progetto da 60milioni di euro, elaborato da una società specializzata, per allungare il percorso filoviario per circa 17 chilometri, estendendosi verso sud sino a San Silvestro e verso l’interno sino al Comune di San Giovanni Teatino, che vuol dire realizzare l’embrione della cosiddetta ‘area metropolitana’ con un allungamento verso Chieti. Ovviamente si tratta di una visione da qui a dieci anni che si muoverà attraverso la sostenibilità del progetto, il Piano regolatore e la ciclopolitana stessa. Sostanzialmente – ha ricordato il Presidente Foschi – significa anche riprendere il primo progetto della filovia voluto e difeso dal sottosegretario Nino Sospiri e che prevedeva la realizzazione dell’asse dedicato al trasporto pubblico che sarebbe dovuto arrivare sino a Silvi, verso nord, verso sud sino a Francavilla al Mare, e verso ovest sino all’aeroporto per poi collegarsi alla filovia storica di Chieti all’altezza di San Martino alla Marrucina. L’assessore Albore Mascia ha poi ricordato come oggi il trasporto pubblico sia poco appetibile soprattutto per la velocità commerciale dei mezzi, che viaggiano a una media di 16,67 chilometri orari. Il BRT dovrebbe rappresentare in tal senso una svolta grazie al suo cuore pulsante rappresentato da un sistema di semafori intelligenti. Ovviamente tutte le opere pensate e progettate dovranno coordinarsi con le future realizzazioni delle aree di risulta dell’ex stazione, con le ulteriori implementazioni delle piste ciclabili e con lo studio dei nuovi vettori della micromobilità sostenibile come i monopattini elettrici e le 140 bici a pedalata assistita oggi messe a disposizione della cittadinanza dall’amministrazione comunale. Poi nel Pums sono state previste più di 200 postazioni di ricarica delle auto elettriche; le ciclostazioni da realizzare in punti strategici del territorio, come la stazione ferroviaria di Portanuova o di Pescara centro, per consentire a chi arriva a Pescara in treno, di spostarsi poi in città con la sua bici che magari ha lasciato il giorno prima parcheggiata in sicurezza nella ciclostazione; e poi i 12 Ecomobility Point che verranno collocati alle fermate dei bus o in zone strategiche, dunque pensiline dotate di stazione di ricarica per le bici elettriche, con pannelli informativi sui mezzi pubblici, videosorveglianza e sistemi wifi; infine l’incremento del bike sharing, con la ripartenza del relativo bando. Il Pums ha già superato la Valutazione Ambientale Strategica – ha concluso il Presidente Foschi – e l’amministrazione comunale ha concluso anche la fase delle osservazioni: poche quelle pervenute, che pure porteremo in Commissione per la loro valutazione”.