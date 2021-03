Pescara, i disegni di Silvio Irilli nella Neonatologia dell’Ospedale

Steve Jones-Buona, co-sponsor con altre aziende, ha reso possibile il rinnovamento del reparto di Terapia Intensiva di Neonatologia

PESCARA – Il progetto “Ospedali dipinti” è un progetto artistico che si pone l’obiettivo di rendere più belli e accoglienti i reparti pediatrici degli ospedali, trasformando gli ambienti con stupendi dipinti. Il progetto nasce nel 2012 dall’iniziativa dell’artista Silvio Irilli, uno degli artisti più apprezzati e stimati nel panorama internazionale dell’Arte contemporanea. Tutte le opere sono realizzate personalmente dal maestro con materiali certificati per gli ospedali. Irilli realizza personalmente splendidi paesaggi e scorci subacquei con cui vengono decorate le pareti dei reparti, rendendoli così molto più accoglienti per i più piccoli. Nel corso di questi anni sono stati decorati i reparti di più di venti ospedali in tutta Italia e il progetto ha riscosso anche l’apprezzamento del Presidente della Repubblica.

Il rinnovo dell’ospedale di Pescara è stato possibile grazie all’Associazione Team Enjoy Event&fun, nonché grazie alle generose donazioni di imprenditori del territorio e non, tra cui Steve Jones-Buona, nel ruolo di co-sponsor. Il progetto non ha comportato nessuna spesa per l’ospedale ed è stato finanziato interamente grazie alla generosità dei privati. Il reparto completamente rinnovato è stato riconsegnato a medici e infermieri lo scorso 14 marzo. La Terapia Intensiva di Neonatologia si è così trasformata in un acquario, con delfini, tartarughe e pesci colorati che potranno accogliere bambini, famiglie e stare vicino agli operatori sanitari con il sorriso.

Edoardo Cioni, Ad di Steve Jones-Buona, dichiara: “Il progetto “Ospedali Dipinti” è pienamente in linea con la filosofia aziendale di Steve Jones-Buona, che si impegna ogni giorno per il benessere a misura di bambino. L’iniziativa non si ferma a quanto già realizzato. L’obiettivo è quello di portare il progetto in altri ospedali italiani e la nostra Società si impegnerà a sostenere le future raccolte fondi, nonché ad allacciare relazioni con onlus e fondazioni locali, per favorire l’iniziativa”.

Steve Jones-Buona

Fondata nel 2000 da Stefano Cioni, Steve Jones è una PMI tutta italiana, a conduzione familiare, con sede a Sesto Fiorentino (FI), che con il brand Buona pensa, sviluppa, produce e commercializza prodotti per il benessere dei bambini, quali: latti per l’infanzia (BBMilk), alimenti biologici per l’infanzia (Buona BIO), integratori alimentari e dispositivi medici basati su criteri di qualità, evidenza scientifica e sicurezza. Con un fatturato 2020 di 21 milioni di euro, la Società impiega 150 dipendenti ed è presente con 1 filiale in Spagna, e con distributori in diversi paesi. In Italia, la Società si avvale di una qualificata rete di 50 informatori medico-scientifici che tengono aggiornati oltre 10.000 pediatri, tra ambulatoriali e ospedalieri, coprendo totalmente il territorio. La crescente notorietà data da prodotti efficaci e di qualità consente alla Società di proseguire un piano di internazionalizzazione che sta portando all’espansione e all’affermazione del brand in vari Paesi nel mondo, soddisfacendo la domanda dei mercati più esigenti. https://www.buona.it/.